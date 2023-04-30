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一季度全社会用电量超2.1万亿千瓦时（新数据 新看点）

同比增长3.6%

2023年04月30日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家能源局
　　制图：蔡华伟

　　本报北京4月29日电  （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：3月份，全社会用电量7369亿千瓦时，同比增长5.9%。分产业看，第一、第二、第三产业用电量同比分别增长17.1%、6.4%、14%；城乡居民生活用电量同比下降5.7%。

　　一季度，全社会用电量累计21203亿千瓦时，同比增长3.6%。3.6%的增速较1至2月提升1.3个百分点。分产业看，第一产业用电量266亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量13817亿千瓦时，同比增长4.2%；第三产业用电量3696亿千瓦时，同比增长4.1%；城乡居民生活用电量3424亿千瓦时，同比增长0.2%。

　　中国电力企业联合会有关负责人介绍，今年一季度，工业和制造业当月用电量增速高于全社会平均水平。全国工业用电量超1.36万亿千瓦时，同比增长4.4%，占全社会用电量的比重为64.2%。制造业中，四大高载能行业用电量合计5657亿千瓦时，同比增长4.2%；高技术及装备制造业用电量2113亿千瓦时，同比增长4%；消费品制造业用电量1207亿千瓦时，同比下降1.7%；其他制造业行业用电量1136亿千瓦时，同比增长5.2%。

　　具体看3月份，全国制造业用电量3855亿千瓦时，同比增长7.4%；制造业日均用电量124.4亿千瓦时/天，比上年同期增加9.5亿千瓦时/天，比上月增加5.3亿千瓦时/天。

　　分地区看，一季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量分别为9479亿、4049亿、6441亿和1234亿千瓦时，增速分别为2.5%、2%、6.4%和3%；有26个省份全社会用电量实现正增长。3月份，用电量正增长的省份达28个。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月30日 01 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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