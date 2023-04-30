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第六届数字中国建设峰会在福建福州举办

共赴数字之约  描绘数字未来

本报记者  蒋升阳  钟自炜  喻思南  邓剑洋
2023年04月30日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　一座造型奇特的驾驶舱内，驾驶员手握方向盘，展馆外的汽车随之前行，这是金龙汽车开发的智慧远程驾驶舱。“5G环境下，可实现智能装备全流程远程作业。目前该远程驾驶舱已经逐步应用于无人区、矿区和垃圾运送区等环境恶劣和危险区域。”企业工作人员表示。

　　躺在“智能床”上，体重、心率、血氧饱和度等生理数据在屏幕上实时显示。“通过自主研发的操作系统，我们将不同的硬件设备相互连接，实现全场景互通互联互享。”深圳开鸿数字产业发展有限公司首席执行官王成录介绍。

　　4月27日至28日，第六届数字中国建设峰会在福建福州举办。本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，集中展示数字中国建设最新成果，分享发展经验。漫步数字中国建设成果展，AI大模型、5G人机交互、云计算等新兴技术令人目不暇接。

　　共赴数字之约。2018年，首届数字中国建设峰会召开。5年来，各届峰会深化数字创新驱动新变革，加快数字赋能融入新格局，描绘了数字中国建设新图景。

　　数字经济——

　　为高质量发展注入新动能

　　走进福清市渔溪镇福建光阳蛋业养殖场，12栋鸡舍、5万羽蛋鸡，却只需一人管理。

　　“寻找死鸡曾是工作中最费时伤神的一个环节，每次巡检要花大半天时间，若不及时处理，极易发生疫病。”场长李国彬回忆，“2021年投入使用的‘木鸡郎’，让养鸡事半功倍。”

　　李国彬口中的“木鸡郎”，是一款蛋鸡养殖机器人——高3米多、每秒可移动0.2米，可以沿着预定轨道自动巡检，根据算法模型识别鸡的形态，死鸡检出率达99%。

　　以“木鸡郎”为代表，养殖场内已构建起一套全流程数字化养殖系统。“除了排查，系统还能自动采集环境数据，实现精准饲喂、清粪以及疫病监测预警等功能。”企业董事长余劼介绍，数字化养殖下，每只鸡每个产蛋周期可节省饲料0.5公斤。

　　本届峰会发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%，数字经济已成为中国稳增长促转型的重要引擎。

　　在福建，数字经济规模能级不断提升，为产业发展插上数字翅膀。随着“上云用数赋智”行动深入开展，数字化产品和服务在智能制造、智慧农业等领域推广应用，福建现有工业互联网领域6个国家级平台、27个省级示范平台、2家世界灯塔工厂，建设数字农业创新应用基地50个、农业物联网应用基地700个。

　　数字惠民——

　　提升现代化治理水平与服务能力

　　海天一色，鸥鹭翔集，莆田市平海镇石井村码头上，颜色不一的小船有序停泊。“船上添了‘小黑盒’，我们外出安心多了。”指着船舷上的北斗示位仪，石井村村民黄仙銮说。

　　莆田全市乡镇船舶超9000艘，零散分布在沿海乡镇的18个渔港。“乡镇船舶行动灵活、分布点多面广，受限于人力、物力，管理难度可想而知。”莆田市海洋与渔业局有关负责人表示。

　　2022年7月25日，莆田市乡镇船舶动态管理系统上线。登录该系统后台，莆田市全域涉海船舶总数、分布情况、船舶信息等一目了然，“人、船、事”实时动态一手掌握。

　　“原本想趁好天气出海，开着开着就走远了。幸好收到了预警信息提示，随之而来的还有镇干部的电话。”最近的一次经历，黄仙銮印象深刻。借助数字化手段，系统在海面绘制电子围栏，船只一旦存在跨区域违规作业可能，便触发预警。此外，通过系统配套APP，还能实时查看出海船舶位置，以便在船只遇险时精准找寻。

　　以数字化改革促进治理提质增效，智慧治海的背后，是我国以数字化手段不断提升现代化治理水平与服务能力的缩影。

　　“数字政府建设对数字中国建设具有很强的引领示范作用，也是其中重要的基础性工程。”参加峰会的福建省大数据集团总架构师于辉表示，“通过数字政府建设解决一网通办、一网统管、一网协同，从而引领驱动数字中国高质量发展。”

　　近年来，数字政务协同服务效能大幅提升。从2012年到2022年，我国电子政务发展指数国际排名从第七十八位上升到第四十三位，是上升最快的国家之一。全国一体化政务服务平台用户超10亿人，大批高频政务服务事项实现“一网通办”“跨省通办”。

　　数据显示，福建已累计推出4926个“一件事”套餐，推动审批环节精简65%，承诺时限压缩52%，申请材料减少34%以上。全省政务服务事项全程网办比例超80%，“一趟不用跑”比例超90%。

　　数字创新——

　　勾勒多彩数字未来

　　华灯初上，福州市民陈建勋换好运动鞋，溜达到家附近的西河智慧体育公园。站上智能侧摆器，腰部发力摇摆，面前的电子面板也即刻“运动”起来，摇摆时间、次数和消耗热量等数据清晰呈现。

　　2021年7月，西河智慧体育公园改造完成，“互联网+智能化”的运动体验让陈建勋成了这里的常客，“用手机扫描器材上的二维码，还能看指导视频。”

　　美妙的数字运动体验，蕴含的是对数字化场景的不断挖掘。在持续创新中，引领人们感受触手可及的美好数字未来。

　　“十大硬核科技”“十佳解决方案”“十佳数字普惠案例”……第六届数字中国建设峰会最佳成果颁布，重点遴选出一批实效性强、惠民程度高的案例，推动数字化技术成果在人民生活中应用实践。本届峰会还推出80个精品数字应用体验场景，让数字中国建设更加贴近群众与生活。

　　“确权、登记、结算、交易、撮合、流通，大数据交易全流程可监管。”福建大数据交易有限公司交易市场发展部部长许舒舒介绍，目前福建大数据交易所数据交易累计金额突破2亿元，拉动数据要素市场规模增长15亿元。

　　数字蓝图之上，正勾勒多彩未来。过去5年，数字中国建设峰会累计发布近百份国家级重大政策和重要报告，近1500家单位参展，举办近150场论坛研讨会，促成近2000个数字经济项目签约落地、总投资超1.3万亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月30日 04 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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