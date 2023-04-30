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中铁山桥集团有限公司桥梁分公司焊接特级技师张明——

精研技艺  永不止步（劳动者之歌）

本报记者  邵玉姿
2023年04月30日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　张明在进行焊后检查。
　　本报记者 邵玉姿摄

　　弧光闪烁，焊花飞舞。早上8点，中铁山桥集团有限公司桥梁分公司焊接车间便热闹了起来。在这里，多个工区近百名工人同时作业，承担着桥梁钢结构的焊接工作。

　　第三工区内，巨大的工字钢构件前，头戴焊帽、手握焊枪，特级技师张明正屏气凝神将焊丝深入主梁腹板与盖板的接缝中，开始熔透焊接。桥梁钢构件巨大，焊缝狭长，张明常常一焊就是几个小时。从18岁进入公司，如今张明已从事焊接工作16年。

　　从平焊到立焊，从结构焊到熔透焊，工作之余，张明时常加班练习。“选择了这一行，就要用心做到最好。”老师曲岩的这句教诲，张明始终牢记在心。

　　哪里有困难就往哪里钻。2012年，中铁山桥承接了国外的一个大桥钢桥面制造项目。项目制造标准严格，要求桥面U型肋单道焊接熔深达到80%以上，且平角位单道焊一次成型。这在当时没有先例，公司开展专项试验，张明主动请缨，参与试验。

　　如何达到高熔深要求，又能确保不会焊漏？经过钻研，张明找到了办法：调整焊接参数与加工精度。一伏一伏地调整焊机电压，一次一次地调整焊接速度……终于，张明带领技术团队攻克了这一技术难关，摸索形成了U型肋单道对称焊接一次成型工艺，确保了制造任务的顺利完成。

　　工作中，张明有一股不服输的劲儿。参与建设孟加拉帕德玛大桥时，张明和同事需要在宽仅370毫米的箱体内完成两块超厚钢板对接缝的焊接。箱体狭小，施工难度极大；超厚钢板厚度达到110毫米。一开始，张明拿着焊枪在闷热的箱体里一蹲就是大半天。几天下来，他发现这样焊接，焊缝检测合格率不到一半。

　　为了破解超厚板材狭小空间开双坡口这一难题，张明利用下班时间查阅资料、开展实验，反复研究。在一次次失败中，他不断总结经验，最终决定将双坡口改为单坡口，通过背面加钢衬垫熔透焊接，变箱体内焊接为箱体外焊接，既解决了空间狭小不易操作的问题，又将焊缝检测合格率提升到99.5%以上。

　　精研技艺，永不止步。前不久，张明又花了4个月的时间，将龙门埋弧自动焊机由单丝改为双丝，突破了双丝埋弧焊技术，将工字钢构件的焊接工序由两道减少为一道，效率提高了一倍。

　　16年来，凭借着扎实的理论知识和高超的焊接技能，年仅34岁的张明破解了多项海内外重点桥梁工程的生产技术难题。“荣誉既是肯定，更是鼓励。我将继续精研技艺，让世界看到中国的制造技术。”张明说。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月30日 04 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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