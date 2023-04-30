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“乡村振兴，要靠实干来实现”（帮扶县驻村手记）

本报记者  李  潇  人民网记者  王曹群
2023年04月30日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　一年春好，绿野花涧。在河北省承德市滦平县长山峪镇二道营子村，田地里不时走过村民劳作的身影。

　　“这阵子实在是忙，大伙儿也都很辛苦。乡村振兴，要靠实干来实现。”一大早，村党支部书记周家旺就带领村干部，将刚刚运来的复合肥搬到放置点，然后挨个通知村民，组织分发工作。复合肥刚发完，镇上负责防汛工作的干部就来到了村里，周家旺还没顾得上喝口水，就又同防汛工作组对接起今年的汛前准备工作。

　　二道营子村位于滦平县东南，距县城约30公里，周围群山环绕。在推进乡村振兴的过程中，二道营子村近年已逐步形成了以种植业、养殖业和外出务工为三大支柱的发展模式，村民在改善生活、发家致富的大道上越走越稳。

　　“收菜的车就要来啦，赶紧让大伙儿把黄瓜摘一摘吧。”河钢集团唐钢公司驻二道营子村工作队队长王静泊在村里工作8年多了，他一边沟通着工作队的项目进展情况，一边同有蔬菜大棚的村民交流着收菜安排。

　　“这里昼夜温差大，光照充足，有利于蔬菜生长。”王静泊说，当初他们刚到村里开展工作时，村里只有30多座蔬菜大棚，且有约一半是闲置的，“销路问题制约了大家的积极性。”

　　经过工作队的多方联系，二道营子村逐步与北京密云区、丰台区、门头沟区以及河北承德市的批发单位建立了稳定联系和供货关系。截至目前，全村已形成以黄瓜为主、土豆茄子为辅、外加玉米的种植业体系，全年种植业收入在930万元以上。

　　“现在光是蔬菜大棚就有193座，已经成了我们村的一大特色。在供货旺季，黄瓜差不多每天都要摘一茬。”村民吕志国介绍，这些年随着市场需求的多样化，芥菜苗、绿苹果、洋蓟、桑椹、芋瓠、小芋头和秋葵的种植都逐步发展了起来。

　　山间，蜂舞蝶飞。养蜂专业户李海燕正忙碌着整理蜂箱，“这些蜂蜜绿色天然、质量上乘。有时一下子能卖掉几十罐，可受欢迎了！”说起蜂蜜的销售情况，李海燕脸上露出了自豪的笑容。

　　围场，牛羊饮水。曾担任村委会主任的孟兆清，如今经营着一家规模不小的养牛场。“我们村的养殖业发展势头良好，涵盖领域也广，包括牛、羊、猪、鸡、蜂等。全村养殖业的年收入基本能保持在400万元以上。”孟兆清说。

　　在村党支部和工作队的密切配合下，村里还举办除种植业和养殖业外的丰富多样的职业技能培训。“除了村里设置的环卫、防火、巡河等24个公益岗位外，我们还同周边城市的用人单位进行对接，把培训后有务工意向的村民介绍过去。”王静泊说，“厨师、家政、手工编织等培训课程非常受欢迎。”

　　党群服务中心的阅览室里，几千册图书分门别类、摆放整齐，不时有村民前来借阅；村里的党建文化广场上，“党的二十大精神专题宣讲会”正在进行。

　　傍晚，文体活动广场上，音乐响起，欢快的广场舞拉开了帷幕。“广场不仅空间大，还进行了仔细规划，年轻人打球和我们跳舞可以同时进行，两不耽误。”在村里经营超市的孟宪红大姐说，“现在大家都有这个意识，工作的时候就全力工作，休闲的时候就身心放松。这日子过起来，甜甜蜜蜜、健健康康。”


　　《 人民日报 》（ 2023年04月30日 04 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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