新华社上海4月29日电（记者周蕊、谢希瑶）2023国际消费季暨上海“五五购物节”启动活动及国际消费中心城市论坛，29日晚在位于上海北外滩的世界会客厅举行。

商务部部长王文涛在国际消费中心城市论坛上作主旨演讲指出，上海、北京、广州、天津、重庆开展国际消费中心城市培育建设近两年来，国际化水平、消费引领度、中心带动作用持续提升。下一步，商务部将与各培育城市一道，共同推动国际消费中心城市培育建设实现新跨越，在恢复和扩大消费上作表率，在促进消费升级上作先锋，在推动高水平开放上作示范，在区域协调发展上作引领，为全面推进中国式现代化进行新探索，为加快构建新发展格局作出新贡献。

图为启动仪式现场。新华社记者 周蕊摄

2023国际消费季是商务部“消费提振年”六大主题活动之一，于5月到12月在全国范围组织开展，通过“国际国内、线上线下、政府企业、中央地方、贸易消费”综合联动，组织开展一系列促消费活动，提升消费国际化、品质化、便利化水平，畅通全球优质商品和服务产销对接、交流合作，促进消费升级和潜力释放。

同步启动的第四届上海“五五购物节”发力新客群、新供给、新场景，促进购物、文旅、美食、赛事、展览五大领域联动，打造全球消费目的地、消费集聚大平台、城市消费博览会。除举办启动仪式、成果发布仪式，还将打响12个标杆活动IP、推出16个区“一区一主题”活动以及若干场特色主题活动，挖掘一批特色街区、文化地标、公园、露台、美丽乡村，并启动“上海市商业创新奖”评选表彰活动，征集一批具有引领性的创新项目，让“五五购物节”进一步成为城市商业创新的“竞技场”和“试验田”。

(责编：杨光宇、牛镛)

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