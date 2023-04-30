4.7%、8.2%、5.1%，这是今年一季度辽宁、吉林、黑龙江交出的经济增长答卷。

党中央高度重视东北振兴。习近平总书记在党的二十大报告中指出，推动东北全面振兴取得新突破。今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，东北三省锚定高质量目标，发力新项目、撬动新产业、聚焦新业态……记者深入辽宁、吉林、黑龙江多地采访，剖析数据内涵，观察营商环境，从发展的量变和质变中，感受东北全面振兴蓄势待发的新态势。

“三驾马车”动力渐强

一季度，东北三省经济运行数据亮眼。东北振兴研究院副院长李凯表示，虽然一些指标的高增长，跟往年基数较低有关，但整体数据表明东北经济向上之势基本确立。

砂石堆积、车辆穿行、塔吊转动……走进沈阳浑南科技城孵化器基础设施建设项目现场，眼前是一片忙碌的施工景象。

“我们这里是一天一个样、三个月大变样。”沈阳高新区管委会科技发展办公室主任路春说，“今年12月项目竣工验收后，就能为科技城核心区的企业提供产业孵化服务。”

春回黑土地，重大项目纷至沓来。

外资来了，总投资837亿元的精细化工及原料工程项目在辽宁盘锦破土动工；央企来了，中国五矿集团整合地方资源，在黑龙江鹤岗推进的石墨新材料产业项目加快建设；民企来了，吉林省做大冰雪产业优势，投资亿元以上的旅游项目就有52个……东北各地开通绿色审批通道，创新要素保障，推动投资尽快形成实物工作量。

1月23日，滑雪爱好者在吉林市万科松花湖度假区滑雪。新华社记者 许畅 摄

一季度，吉林省固定资产投资同比增长28.1%，高于全国平均水平23个百分点，辽宁省8215个建设项目完成投资增长21.2%……稳投资成为东北经济健步回升的“硬”支撑。

活力黑土地，消费市场趋于火热。

尽管入夜仍有寒意，但晚上八点半的长春摩天活力城依然人头攒动。商场内，消费者在“网红”店铺前排起了长队；商场外，一个个露天摊位上顾客络绎不绝。

1月19日，市民在吉林长春市中东大市场年货大集选购年货。新华社记者 许畅 摄

今年以来，东北多地发放惠民大礼包，打造消费新场景，举办文旅主题节会，持续激发消费活力。一季度，辽宁、吉林、黑龙江社会消费品零售总额分别同比增长6.5%、14%、8.3%，其中哈尔滨市实现旅游总收入同比增长106.9%。

开放黑土地，口岸码头恢复忙碌。

走进碧海蓝天下的大连港汽车码头，崭新的汽车一辆接一辆驶入大型货轮，等待发往中亚地区。“今年年初起，我们天天都忙着接车和发运。”现场工作人员说，仅今年1月，大连港就完成商品车外贸出口作业超6000辆，同比增长近270%。

3月30日，工作人员在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内进行整车装配作业。新华社记者 许畅 摄

从组织经贸代表团赴海外接订单，到支持企业参加广交会、海外展览等，东北外贸正止跌回升。一季度，吉林省外贸出口同比增长23.5%，增速高于全国15.1个百分点；大连市外贸进出口同比增长8.3%，增幅在全国15个副省级城市中排名前三。

2月21日，工人在东北钢琴乐器有限公司车间内推运钢琴组件，赶制外贸订单。新华社记者 姚剑锋 摄

高质量发展稳步推进

稳增长不是“挖到篮里都是菜”，东北各地更加注重经济质量效益，发展的成色更足。

东北各地建平台、创场景、优工艺，推动作为经济“顶梁柱”的工业向高端、智能、绿色方向转型。

大连长兴岛，总投资500亿元的恒力聚酯科技产业园正进入设备安装高峰期，计划6月底分步建成投产。大连长兴岛经济技术开发区管委会副主任吴峻峰说，我们打造国家级石化基地，重点向高附加值新材料和特色功能化学品发力。

哈尔滨电碳厂有限责任公司确立做国产化替代的中高端产品定位，近3年研发投入年均增长超15%。公司董事长董直强说，得益于新产品频出，公司今年以来订单大增，一季度产值增长近三成。

4月28日，工人在哈电集团哈尔滨汽轮机厂有限责任公司车间内生产作业。新华社记者 张涛 摄

接续培育“专精特新”。东北多地从融资担保、技术攻关、挂牌上市、品牌建设等方面对接资源，分阶段、分层次梯度培养，引导中小企业强筋健骨，在各自领域“独领风骚”。

电脑前，大庆思特传媒科技有限公司“90后”工程师李庆欣正专注于“动感跑酷”互动类游戏的调试。这家从事互动多媒体产品创意设计、人机智能交互等前沿技术研发的“小巨人”企业，推出的产品已出口60多个国家和地区。在沈阳，只做开关用铜基合金电触头制品的金昌蓝宇新材料股份有限公司不断深耕赛道，一季度主营业务收入增长接近20%。

截至目前，黑龙江省共培育“专精特新”企业864家；辽宁省拥有“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”企业4308家，今年一季度全省高技术制造业增加值增长14.9%。

2月18日拍摄的位于辽宁省沈阳市的北方重工有限公司盾构机生产车间（无人机照片）。新华社记者 杨青 摄

围绕集群“强链补链”。东北多地发挥头部企业优势，打造配套企业集聚的产业链生态，在推动战略性新兴产业集群化发展中布局未来。

在长春市西南部，奥迪一汽新能源汽车、一汽弗迪新能源汽车动力电池等重大项目鳞次栉比，“汽车城”正发力做大新能源汽车产业集群，重塑发展引擎。

2月14日，沈阳鼓风机集团股份有限公司的工人在车间工作。新华社记者 潘昱龙 摄

辽宁省制定了发展先进制造业集群实施意见和22个细分领域产业集群行动方案，推动124个延链补链强链项目建设。沈鼓集团作为石化装备头部企业，示范开展“整机厂+零部件商”协作行动，今年2月研制的我国首台套9兆瓦级大型海上平台压缩机一次投运成功，填补了海上油气平台用压缩机的国产化空白。

安商重商 优化环境

3月27日，辽宁省举行4.3万人参加的优化营商环境建设大会。会上一连公布10多起破坏营商环境的典型案例，令人警醒。

营商环境曾是东北之痛。以优化营商环境为基础，全面深化改革是摆在东北人面前的必答题，更是为振兴发展释放持久动能的必然要求。

“一次告知”“一套材料”“一网办理”……吉林省充分利用大数据支撑，在国家要求的13个“一件事一次办”年度基础任务清单之上，累计实现57个“一件事”主题，以最大力度向市场放权，给企业松绑，让群众便利。

黑龙江省年初就强化各级领导包联企业工作机制。黑龙江亮子奔腾生物科技有限公司因经验不足，此前申报国家高新技术企业未获通过。“在政府包联干部帮助下，企业完善了申报材料，目前已通过首轮认定。”公司董事长张学军说。

构建发展沃土，还需刀刃向内解决问题。辽宁省围绕全面振兴新突破三年行动，从制约发展的短板、弱项入手，纪委监委直接推动对全省营商环境突出问题开展“万件清理”行动。动真格、见真章之下，各级干部状态为之一变。

这是4月8日拍摄的2023中国中小企业发展大会暨第十六届中国中小企业节开幕式现场。新华社记者 李昂 摄

辽宁省优化营商环境建设大会召开后不久，沈阳市全面启动“领导干部进企业、服务振兴新突破”专项行动，选派1万余名领导干部，联系服务2万余家重点企业和项目，化身“服务员”和“联络员”。

好的营商环境，换来更多企业用“真金白银”投下信任票。

辽宁龙宇新材料有限公司主要从事颜料及相关产品、塑料制品的制造销售。这个总部位于江苏常州的企业，来辽投资总额达18亿元，一期已投产试运行，二期正在加紧建设。

“锦州市经济开发区帮我们协调建设用地，联系落实优惠政策，代理帮办各种手续。”公司副总经理戴海涛说，在这样的“保姆式”服务下，企业新项目建设明显加快，二期工程预计今年6月就能投产。届时，公司高性能有机颜料年生产量将达到10万吨，年产值达50亿元，成为国内规模领先的有机颜料生产基地。

今年，黑龙江省开春即开工项目2248个，数量比去年同期增长18.2%，辽宁省一季度制造业新登记企业增长45.2%……

2022年8月，习近平总书记在辽宁考察时指出，我们对新时代东北全面振兴充满信心、也充满期待。

只要保持定力，久久为功，提振状态，甩开膀子加油干，就能在振兴路上创造高质量发展的新业绩。

文字记者：曹智、王炳坤、郭翔、李宇佳、强勇、姚湜

视频记者：王洪流、姜兆臣、司晓帅、邵美琦、梁冬、唐铁富、刘赫垚、王大禹

编辑：张虹生、宋为伟、马宁、姜子炜、王浩程

海报设计：王雅迪

统筹：李逾男、何雨欣

(责编：杨光宇、牛镛)

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