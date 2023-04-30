碧波荡漾，绿意盎然，路网交织，川流不息……站在长三角一体化示范区眺望远方，处处彰显着高质量一体化发展的蓬勃气象。

2023年，是长三角区域一体化发展上升为国家战略五周年。5年来，上海、江苏、浙江、安徽三省一市紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，在基础设施互联互通、科技和产业协同创新、生态环境联保共治、公共服务共建共享、市场统一开放等领域交出了一份“满意新答卷”。

长三角一体化，离不开干部思维的一体化。近日，在地处长三角核心腹地的江苏省苏州市昆山市，推进长三角一体化发展专题培训班成功举办，来自国家发改委、水利部的相关职能处室和江浙沪皖各有关部门的57名干部，进行了一次深入的思想碰撞与理念融合。

站位“一盘棋”，在思想上凝聚共识

过去绕行40分钟，如今通行仅需5分钟。

得益于长三角区域一体化发展上升为国家战略，长4.5公里的鼋荡路，成功连接起上海青浦与苏州吴江。这条路，折射着长三角一体化的铿锵步伐。

春风至，万象新。长三角一体化发展上升为国家战略五年来，区域内各地各城市路越走越近、手越握越紧，在很多方面取得了重要进展、重大成就，呈现新气象。

“推进长三角一体化事业发展，关键在人、关键在干部。”苏州市委副书记、市长吴庆文表示，“三省一市积极探索与一体化发展相适应的干部交流、教育培训等工作机制，为落实好长三角一体化发展战略提供坚强组织保证和人才保证。”

在“推进长三角一体化发展”专题培训班上，学员们一致认为，培训对增强沪苏浙皖发展改革主动性及相关部门干部队伍的能力素质，推动长三角一体化发展再上新台阶具有重要意义。

站位“一盘棋”，凝心聚力、真抓实干，方能步调一致向前进。“长三角一体化，需要各个领域各个部门的协同。”浙江省发展和改革委员会长三角处处长黄鸿鸿说，“这个培训班首先是凝聚人心的作用，其次才是互相沟通、互相研讨的作用。”

2020年8月，习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上明确要求“率先形成新发展格局”“勇当我国科技和产业创新的开路先锋”“加快打造改革开放新高地”。

定位清，则方向明。

“单打独斗，已经不能再满足高质量发展需要。”上海市规划资源局总规处处长范宇说，“这次培训的学员中，有来自国家部委相关业务处室的同志，也有沪苏浙皖相关部门的负责同志，大家有各样视角，只有相互理解、相互协同，才能获得共同提升。”

“更新理论体系，升级操作系统”

外高桥造船厂汽笛声声，钢花飞溅。作为中国船舶的全资子公司，外高桥造船厂是世界上最大最先进的造船企业之一。

进入2023年，中国船舶在上海的三大船企都迎来开门红。据统计，三大船企1月累计承接18艘造船订单，合同金额逾180亿元，创单月历史新高。

时间的书页次第翻开，一体化的篇章日日新。以不到4%的国土面积，创造了近1/4的经济总量，长三角地区已成为我国经济发展最活跃、开放程度最高、现代化程度最强的区域之一，在全国发展大局中发挥经济压舱石、发展动力源、改革试验田的重要作用。

“一体化肯定是好事，但是怎么做？怎么协同？利益如何分配？成本如何共担？这是摆在我们面前的现实课题。”浙江省嘉兴市长三角一体化发展办公室党组书记、主任杨克建说，“经过培训研讨，大家都感到不仅要站在自身的角度思考，还要站在对方的立场思考。”

“提升长三角区域一体化的整体竞争力，各地各部门要在顶层设计的基础上做好制度调整和基层创新。”上海市虹口区发展和改革委员会主任万建辉认为，长三角一体化的重点是解放思想、拆“围墙”、破“篱笆”，难点是如何实现风险共担、利益共享、成本共摊。

“在现场教学中更深感受发展成果，在集体研讨中充分碰撞思想火花，在寻策问道中不断形成‘破冰’思路。”江苏省淮安市发展和改革委员会党组书记、主任蒋继贵表示，“大家既是同饮一江水的好邻居，更是共推一体化的好兄弟，这次见到面了，以后沟通起来也会更加顺畅，更好推动项目之间的相互合作。”

以知促行，以行践学。“通过这次集中‘充电’，大家强化推进长三角一体化发展理论体系学习，通过调研长三角‘十四五’重大项目建设成效，交流了好经验好做法。”国家发改委地区经济司长三角二处处长温晓龙说，“凝心聚力、借鉴启发、相互赋能，扎实推进长三角一体化发展战略走深走实。”

用上“金点子”，当好“创新人”

门诊问询，开方取药，刷卡结算……在江苏省中医院，市民王琳熟练地完成了一次就诊，而她手中的医保卡来自浙江杭州。

以往“邻里间”，现在“一家人”。地域相连、人缘相亲、经济相融的长三角，一体化发展战略已进入实施的加速期，其势已成、机遇无限。

长三角一体化高质量发展上升为国家战略，为区域发展拓展了更加广阔的空间。吴庆文介绍，“苏州融入长三角一体化的收获集中到一点，就是综合实力不断攀升，城市竞争力和可持续发展能力显著增强。”

处处是答卷，处处见蝶变。长三角生态绿色一体化发展示范区规划展示馆、鼋荡慢行桥、上海轨道交通11号线昆山花桥站……培训期间，学员们集中调研了13个项目。

“这些项目都是长三角一体化发展标志性、代表性、示范性重大项目，展现了一体化发展的现实成果。”安徽省滁州市发展和改革委员会主任徐军表示，定会用好本次学习成果，立足本部门职能职责，发挥优势，发扬所长，为长三角高质量发展贡献更多滁州力量。

用上“金点子”，当好“创新人”。“对标世界六大城市群，大家谈愿景，谋思路，找差距，求突破，提出了很多创见性的理念和实战性的举措。”江苏省泰州市发展和改革委员会党组书记、主任陶玲表示，下一步将努力把学习中的所思所悟转化为推动长三角一体化发展的生动实践。

草长莺飞的春天，正是踔厉奋发的时节。4月12日，长三角生态绿色一体化发展示范区2023年联合招商引资对接会在上海召开，总投资约154亿元的9个重点项目现场签约。

新时代新征程，三省一市正全力推动长三角一体化发展不断取得新的更大成效。

（本报记者 苏雁 颜维琦 陆健 常河 本报通讯员 姬尊雨）

(责编：杨光宇、牛镛)

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