原标题：百度AI信控技术助力亦庄突围五一假期暴雨出行大考

五一假期正式拉开帷幕，各地人民压抑已久的出行需求迎来集中爆发，据中国旅游研究院，今年“五一”假期旅游人次有望突破2019年同期水平，达2.4亿人次，这样的数据为各城市交通出行带来巨大的压力，不少网友在社交媒体上晒出各景点的“拥堵照片”，并发出“五一到底哪座城市是空的？”等疑问。

北京虽堵 亦庄依然有绿灯自由

受五一假期及暴雨天气影响，4月28日晚北京全市（六环内除右下角亦庄区域）内交通面临严重拥堵，高峰城市拥堵指数暴增2.5倍，路网路况全面飘红。对比4月21日参照路况可以看出，4月28日晚高峰，整体拥堵指数更是一度到达3.6以上。

北京市4月21日与4月28日晚高峰（17：00-19：00）交通拥堵对比

但在北京的亦庄AI信控区域内，假期的到来并未对亦庄市民的生活产生影响，4月28日晚高峰期间，亦庄区域受到北京交通压力影响，300多个路口车流量虽有上涨，但在交通大模型的支持下，整片区域一路飘绿，拥堵指数控制在1.6以内。通过数据对比可以看出，百度AI信控及交通大模型技术，有效缓解了重大突发交通压力下的拥堵情况，能够为城市的交通出行带来巨大的改变。

亦庄4月21日与4月28日晚高峰（17：00-19：00）交通拥堵对比

百度AI交通治理“活系统” 解决假期出行道路难题

这样的成绩正是源于百度长年累月对于技术的自信和积累，在日前举办的长沙2023中国道路交通安全创新与合作大会上，百度重磅发布“基于交通大模型的全域信控缓堵解决方案”。 成为百度在芯片、框架、大模型、应用场景等全栈布局下的一个典型现象级应用。值得一提的是，五一假期正是百度交通大模型发布后通过第一个考验，首发即交出满分答卷。

针对百度AI信控和大模型技术对交通出行带来的改变，百度智能交通研究院院长李琴表示，“在交管领域，百度一直大力投入，这源于我们百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏对交管的关注，他希望用人工智能和大数据的手段来解决城市交通拥堵的问题，实现缓堵保畅。”

如今大模型技术发展势头正劲，百度率先定义大模型与交通结合的应用场景，打响了交通大模型应用的第一枪。目前百度的全域信控方案已经在北京亦庄、湖南株洲、河北保定、重庆永川等城市落地实践应用，相信随着技术为城市出行带来有效改善，为市民和游客带来极大的出行便利的同时，也将为我国的交通出行树立全新科技标杆。

(责编：曹淼、李源)

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