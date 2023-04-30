人民网北京4月30日电 （栗翘楚、韩鑫）4月28日，2023新能源汽车零部件论坛暨动力电池招商大会在江苏省射阳县举行。记者在会上获悉，作为新能源汽车的核心部分，近年来我国动力电池的材料和新技术应用不断取得突破，已形成从材料研发、电池生产、回收利用到设备支撑的全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系。

中国工程院院士、北京能源协会会长李阳介绍，目前我国正极、负极、电解液和隔膜四大原材料基本摆脱进口依赖，锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。电池产业的发展让电动汽车被市场接受起到关键性作用。

尽管我国新能源汽车产业发展迅速，但动力电池产业还面临一些困难和挑战。中国工业经济联合会执行副会长路耀华提出，一是结构性矛盾依然突出，高端、低端产能分化加剧。二是企业面临在工艺、技术方面持续保持领先和同时要稳住并扩大市场的压力。三是国际市场竞争将日趋激烈。他建议，动力电池企业要加强与下游车企之间的工作协同，形成发展合力；要加强供应链管理，确保原材料的稳定、安全供应；要加大对新材料新技术的研发投入，不断提升电池的可靠性、安全性等，逐渐解决续航里程短、充电慢等难题。

工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中表示，我国新能源汽车和动力电池产业成效显著，电动汽车代替燃油车已是大势所趋。在电动汽车需求侧，应继续提高动力电池效能，研制钠电池、固态电池等新型高效电池；加快充电桩建设，通过智能有序充电、车网互动等缓解电网压力；规划电动汽车动力电池接入电网，智能充放电形成新储能体系。

(责编：申佳平、吕骞)

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