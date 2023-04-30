人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

专家：我国锂电设备国产化率已达90%以上

2023年04月30日08:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （栗翘楚、韩鑫）4月28日，2023新能源汽车零部件论坛暨动力电池招商大会在江苏省射阳县举行。记者在会上获悉，作为新能源汽车的核心部分，近年来我国动力电池的材料和新技术应用不断取得突破，已形成从材料研发、电池生产、回收利用到设备支撑的全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系。

中国工程院院士、北京能源协会会长李阳介绍，目前我国正极、负极、电解液和隔膜四大原材料基本摆脱进口依赖，锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。电池产业的发展让电动汽车被市场接受起到关键性作用。

尽管我国新能源汽车产业发展迅速，但动力电池产业还面临一些困难和挑战。中国工业经济联合会执行副会长路耀华提出，一是结构性矛盾依然突出，高端、低端产能分化加剧。二是企业面临在工艺、技术方面持续保持领先和同时要稳住并扩大市场的压力。三是国际市场竞争将日趋激烈。他建议，动力电池企业要加强与下游车企之间的工作协同，形成发展合力；要加强供应链管理，确保原材料的稳定、安全供应；要加大对新材料新技术的研发投入，不断提升电池的可靠性、安全性等，逐渐解决续航里程短、充电慢等难题。

工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中表示，我国新能源汽车和动力电池产业成效显著，电动汽车代替燃油车已是大势所趋。在电动汽车需求侧，应继续提高动力电池效能，研制钠电池、固态电池等新型高效电池；加快充电桩建设，通过智能有序充电、车网互动等缓解电网压力；规划电动汽车动力电池接入电网，智能充放电形成新储能体系。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
狭窄空间里的热爱和坚守
　　“凡人有光，闪着渺小耀眼的锋芒。”在我们身边，每一位平凡的劳动者都在默默坚守着自己不平凡的岗位，他们用汗水致敬职责，用努力装点世界，用无私奉献的精神铸造了美好生活。…
专家：我国锂电设备国产化率已达90%以上
　　人民网北京4月30日电 （栗翘楚、韩鑫）4月28日，2023新能源汽车零部件论坛暨动力电池招商大会在江苏省射阳县举行。记者在会上获悉，作为新能源汽车的核心部分，近年来我国动力电池的材料和新技术应用不断取得突破，已形成从材料研发、电池生产、回收利用到设备支撑的全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部