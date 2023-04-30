杨珏

每当向别人自我介绍时，我都会拿出一张特殊的不锈钢箔材“名片”。厚度仅为0.02毫米，广泛应用于航空航天、医疗器械、精密仪器、新能源、5G通信等高精尖端设备制造行业，是当之无愧的不锈钢“皇冠”上的“明珠”。这种不锈钢产品看上去像锡箔纸一样，用手即可轻轻撕开，被称为“手撕钢”。

2020年5月12日，习近平总书记来到太钢不锈钢精密带钢有限公司考察调研。在生产车间，总书记拿起一片“手撕钢”，用手指轻轻扭折了一下，称赞说：“百炼钢做成了绕指柔。”

这看上去像锡箔纸一样的“手撕钢”，恰如一张“金名片”，向世界展示着中国钢铁的强大力量。

2016年，为了摆脱长期依赖进口的“卡脖子”困境，我们精密带钢公司领导做出决定：

举全厂之力研发生产出中国自己的“手撕钢”！

这是一条充满艰辛的漫漫长路。

摸着石头过河，跌跤如家常便饭。仅轧制这道工序，就失败了700多次。轧制，就是将钢材像“擀面皮”似的由厚“擀”薄，要0.1毫米、0.1毫米地往下“擀”。“擀面杖”，就是由20根轧辊组成的精密机器，并且有成千上万种排列组合方式。

“手撕钢”研发80%的难点都集中在轧机辊系配比上，每“擀”薄一次，都要从上万种排列组合中摸索最优的那种方式。因为太薄，人员手动过程中稍微用力就会将钢带扯断。常常是好不容易轧制了100多米，却瞬间碎成钢末。一堆白色晶体散落在辊系里，清理一次得八九个小时。

苦心人，天不负。2018年6月，第一批厚度0.02毫米、宽度600毫米的宽幅软态“手撕钢”完美下线，太钢成为全球唯一可批量生产宽幅超薄不锈钢精密箔材的企业。

“产品和技术是企业安身立命之本。希望企业在科技创新上再接再厉、勇攀高峰，在支撑先进制造业发展方面迈出新的更大步伐。”我们始终牢记总书记的嘱托，不断创新、不停突破：2020年8月，宽600毫米、厚0.015毫米的“手撕钢”华丽亮相，至今保持世界最宽最薄“手撕钢”记录；2021年，0.07毫米超平不锈钢精密带材和无纹理表面不锈精密带钢两项产品全球首发；2022年，掩膜板用膨胀合金、光刻机用耐蚀合金高端新材料全球首发。

一项项成果背后，凝聚日复一日的潜心探索。我是一名普通劳动者，更是一名科技攻关人员，新征程上我深感责任在肩，我们要以饱满热情与十足干劲，继续把“手撕钢”这张“金名片”擦得更新更亮。

(责编：申佳平、陈键)

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