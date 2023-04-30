5月即将开启，大家除了可以享受小长假之外，一批新规的落地施行也值得关注。

阶段性降低失业保险、工伤保险费率

延续至明年底

人社部、财政部、国家税务总局发布的《关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》提出，自2023年5月1日起，继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，实施期限延长至2024年底。在省(区、市)行政区域内，单位及个人的费率应当统一，个人费率不得超过单位费率。自2023年5月1日起，按照有关实施条件，继续实施阶段性降低工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。

举报社保挂靠代缴等情况

最高奖励10万元

人社部发布《社会保险基金监督举报工作管理办法》，2023年5月1日起实施。

该文件与《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》，明确了举报奖励标准，根据查证属实违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额，按照一定比例进行计算，最高额度不超过10万元。

缅怀英雄烈士

学校组织学生以适当方式参加烈士公祭

为缅怀纪念烈士、弘扬英烈精神、赓续红色血脉，退役军人事务部公布新修订的《烈士公祭办法》，自2023年5月1日起施行。

修订后的《办法》新增5条，共计23条，主要针对六方面内容进行修改完善，明确工作职责、填补制度空白、方便各地执行。其中，强调发挥公祭活动对青少年的教育作用。要求各级各类学校组织学生以适当方式参加烈士公祭，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。

新修订的野生动物保护法施行

加强对野生动物栖息地保护

5月1日起，新修订的《野生动物保护法》将正式施行。据了解，修订后的《野生动物保护法》共计5章64条，加强了野生动物及其栖息地保护和拯救繁育工作，细化了野生动物种群调控措施，同时加大了对相关违法行为的处罚力度；进一步明确了在野生动物危及人身安全的紧急情况下，采取措施而造成野生动物损害的，依法不承担法律责任。

《互联网广告管理办法》施行

对弹出广告等新规作出规范

国家市场监管总局公布了新修订的《互联网广告管理办法》，将于5月1日起施行。

《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；积极回应社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范；细化了“软文广告”、含有链接的互联网广告、竞价排名广告、算法推荐方式发布广告、利用互联网直播发布广告、变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则；新增了广告代言人的管辖规定，为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障，也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能。

港澳居民来往内地通行证有效期延长

为依法保障港澳居民来往内地权益，中华人民共和国出入境管理局决定，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。

中华人民共和国出入境管理局决定，对证件有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证，有效期限延长至2023年12月31日。持证人持用上述回乡证原件，可以持证正常办理出入境边防检查手续来往内地；入境内地后，允许前往就近的县级以上公安机关出入境管理部门申请换发回乡证。

(责编：申佳平、陈键)

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