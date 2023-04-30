人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

事关社保、网络直播，这些新规5月起实施

2023年04月30日08:35 | 来源：中国新闻网
小字号

5月即将开启，大家除了可以享受小长假之外，一批新规的落地施行也值得关注。

阶段性降低失业保险、工伤保险费率

延续至明年底

人社部、财政部、国家税务总局发布的《关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》提出，自2023年5月1日起，继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，实施期限延长至2024年底。在省(区、市)行政区域内，单位及个人的费率应当统一，个人费率不得超过单位费率。自2023年5月1日起，按照有关实施条件，继续实施阶段性降低工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。

举报社保挂靠代缴等情况

最高奖励10万元

人社部发布《社会保险基金监督举报工作管理办法》，2023年5月1日起实施。

该文件与《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》，明确了举报奖励标准，根据查证属实违法违规行为所造成的社会保险基金损失金额，按照一定比例进行计算，最高额度不超过10万元。

缅怀英雄烈士

学校组织学生以适当方式参加烈士公祭

为缅怀纪念烈士、弘扬英烈精神、赓续红色血脉，退役军人事务部公布新修订的《烈士公祭办法》，自2023年5月1日起施行。

修订后的《办法》新增5条，共计23条，主要针对六方面内容进行修改完善，明确工作职责、填补制度空白、方便各地执行。其中，强调发挥公祭活动对青少年的教育作用。要求各级各类学校组织学生以适当方式参加烈士公祭，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。

新修订的野生动物保护法施行

加强对野生动物栖息地保护

5月1日起，新修订的《野生动物保护法》将正式施行。据了解，修订后的《野生动物保护法》共计5章64条，加强了野生动物及其栖息地保护和拯救繁育工作，细化了野生动物种群调控措施，同时加大了对相关违法行为的处罚力度；进一步明确了在野生动物危及人身安全的紧急情况下，采取措施而造成野生动物损害的，依法不承担法律责任。

《互联网广告管理办法》施行

对弹出广告等新规作出规范

国家市场监管总局公布了新修订的《互联网广告管理办法》，将于5月1日起施行。

《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；积极回应社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范；细化了“软文广告”、含有链接的互联网广告、竞价排名广告、算法推荐方式发布广告、利用互联网直播发布广告、变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则；新增了广告代言人的管辖规定，为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障，也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能。

港澳居民来往内地通行证有效期延长

为依法保障港澳居民来往内地权益，中华人民共和国出入境管理局决定，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。

中华人民共和国出入境管理局决定，对证件有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证，有效期限延长至2023年12月31日。持证人持用上述回乡证原件，可以持证正常办理出入境边防检查手续来往内地；入境内地后，允许前往就近的县级以上公安机关出入境管理部门申请换发回乡证。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
家博“穿越”记：国货创新智造美好生活
　　
“百城万企”民企高校携手促就业行动在京举行
　　人民网北京4月29日电 （记者夏晓伦）4月28日，“百城万企”民企高校携手促就业行动在北京联合大学启动。 全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在现场动员部署会上表示，行动为大学生就业搭建更广阔的舞台、提供更丰富的机会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部