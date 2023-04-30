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经合组织秘书长警告西方：与中国“脱钩”将使世界更贫穷

2023年04月30日08:38 | 来源：中国新闻网
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据澳大利亚《悉尼先驱晨报》28日报道，在希腊雅典举行的第八届德尔菲经济论坛上，经济合作与发展组织秘书长、澳大利亚前财政部长马蒂亚斯·科尔曼发出警告称，如果西方与中国“脱钩”，可能会“犯下一个代价高昂的错误”。

据报道，科尔曼在当天的经济论坛上称，全球经济前景依然脆弱，通胀过高且回落速度不够快。包括澳大利亚在内的G20国家的总体通胀率预计2023年将从8.1%下降至5.9%。

科尔曼表示，西方完全与中国“脱钩”将使世界变得更加贫穷。

他强调，“我们要避免代价高昂的‘脱钩’或去全球化。让我们记住开放的全球贸易和投资在生活水平和通货膨胀下行压力方面带来的重大好处。我们需要更有效的全球合作，以确保我们能够拥有一个处于恪守规则且运作良好的全球贸易体系。”

报道称，德国对外关系委员会(DGAP)地缘经济项目的负责人克劳迪娅·施穆克也在会上表示，由于80%的经济增长都发生在欧洲以外，可见单一市场承受不起贸易保护主义的后果。

“我的主要建议仍然是保持开放的贸易体系，不要分裂成政治集团，因为这对欧洲经济来说是危险的。”施穆克说，“一些关键行业，某些关键产品，我们需要多样化，尽可能保持开放，这也是欧盟过去如此成功的原因之一。”

欧盟委员会主席冯德莱恩此前也在欧洲议会上表示：“我们不希望切断(与中国)在经济、社会、政治和科学上的联系……中国是重要的贸易伙伴——我们每天的贸易额约为23亿欧元。中欧之间大部分商品和服务贸易都是互利互惠的。”

在科尔曼发出警告之前，美国财政部长耶伦4月20日称，美中世界上最大的两个经济体应当建立“必要的”经济关系，两国经济“脱钩”将是“灾难性的”。

(责编：申佳平、陈键)
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