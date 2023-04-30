人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中部6省一季报：河南领衔4省GDP超万亿 湖北增速领跑

2023年04月30日09:00 | 来源：央视网
小字号

在全国经济增长好于预期之下，中部六省份一季报如何？

澎湃新闻梳理发现，总量上，河南、安徽、湖南、湖北4省GDP过万亿元，河南最高；增速方面，湖北、河南、山西、安徽4省跑赢全国，湖北为4省最快。

4省份一季度GDP超过万亿元

从一季度GDP总量看，河南稳坐中部省份首位，GDP达14968.97亿元，距离1.5万亿元不远，位居全国第5。河南也是中部唯一一个经济大省，2022年GDP总量突破6万亿元，位次也是全国第5。

不过，与去年同期相比，中部地区一季度GDP总量第2名发生了变化——湖北（11899.72亿元）超过湖南（11659.85亿元）跃居第2。记者注意到，这一位次的变化在去年上半年开始发生变化，从去年全年看，湖北GDP总量也是超过湖南。

同时，湖北与河南的差距也在缩小，一季度两省份的差距由去年同期的3424.13亿元缩小到3069.25亿元。

河南省统计局表示，今年以来，河南全力以赴拼经济，一季度全省主要经济指标增速高于全国，生产需求逐步改善，质量韧性持续提升，民生保障有力有效，经济运行实现良好开局。

湖北省统计局副局长叶福生表示，今年以来，一季度湖北经济运行开局平稳、整体向好，复苏回暖态势持续巩固。

6省中，河南、湖北、湖南、安徽4省一季度GDP过万亿元，除河南、湖北、湖南外，安徽为10936.2亿元，全国过万亿元的省份一共12个。按位次来看，除河南外，湖北、湖南、安徽分列全国第8、第9、第10，位次接近。另外两个省份，江西、山西一季度GDP分别为7320.7亿元、5824.33亿元。

4省份GDP增速跑赢全国

国家统计局数据显示，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%。

与之相比，中部省份中湖北（5.1%）、河南（5.0%）、山西（5.0%）、安徽（4.8%）跑赢全国水平，且这四个省份一季度GDP增速都高于各自去年全年。值得注意的是，去年全年中部省份GDP增速全部高于全国水平，也就是前述四个省份延续了这种高增长势头。

从GDP增量来看，一季度湖北以1095.06亿元的增量位居中部第一，也是6省中唯一一个增量超千亿元的省份。

河南作为中部地区一季度GDP总量第一、增速第二的省份，其主导产业拉动效果明显。数据显示，河南五大主导产业（电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、新材料）增加值增长5.6%、投资增长22.3%，其中电子信息产业、汽车及零部件产业增加值分别增长13.6%、9.2%，投资方面，汽车制造业、装备制造业投资分别增长52.0%、24.4%。

增速最快的湖北发展后劲与动能转换表现亮眼。全省固定资产投资增长8.8%，居中部第一，基础设施投资增长15.2%，占全部投资比重21.6%，比上年同期提高1.2个百分点。

江西的一季度经济数据中，二产的增加值同比下降，江西省统计局表示，一季度，受上年同期高基数等因素影响，第二产业增加值实现3177.0亿元，同比下降2.4%。其中，工业增加值2815.3亿元，下降1.8%。江西省统计局工业处处长杨裕光撰指出，一季度，受上年同期基数较高及需求不足导致部分行业不景气影响，工业增速出现回落。但也要看到，江西工业经济韧性强、潜力足，重点行业平稳增长，新能源产业支撑有力，长期向好的趋势没有改变。

另外，山西一季度固定资产投资呈低位运行态势，同比增长0.9%。山西省统计局解读称，当前山西投资运行中需关注的问题包括，部分城市投资为负增长、民间投资为负增长、部分重点行业投资为负增长以及从先行指标看，新开工项目和项目到位资金严重不足。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
家博“穿越”记：国货创新智造美好生活
　　
“百城万企”民企高校携手促就业行动在京举行
　　人民网北京4月29日电 （记者夏晓伦）4月28日，“百城万企”民企高校携手促就业行动在北京联合大学启动。 全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在现场动员部署会上表示，行动为大学生就业搭建更广阔的舞台、提供更丰富的机会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部