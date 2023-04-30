在全国经济增长好于预期之下，中部六省份一季报如何？

澎湃新闻梳理发现，总量上，河南、安徽、湖南、湖北4省GDP过万亿元，河南最高；增速方面，湖北、河南、山西、安徽4省跑赢全国，湖北为4省最快。

4省份一季度GDP超过万亿元

从一季度GDP总量看，河南稳坐中部省份首位，GDP达14968.97亿元，距离1.5万亿元不远，位居全国第5。河南也是中部唯一一个经济大省，2022年GDP总量突破6万亿元，位次也是全国第5。

不过，与去年同期相比，中部地区一季度GDP总量第2名发生了变化——湖北（11899.72亿元）超过湖南（11659.85亿元）跃居第2。记者注意到，这一位次的变化在去年上半年开始发生变化，从去年全年看，湖北GDP总量也是超过湖南。

同时，湖北与河南的差距也在缩小，一季度两省份的差距由去年同期的3424.13亿元缩小到3069.25亿元。

河南省统计局表示，今年以来，河南全力以赴拼经济，一季度全省主要经济指标增速高于全国，生产需求逐步改善，质量韧性持续提升，民生保障有力有效，经济运行实现良好开局。

湖北省统计局副局长叶福生表示，今年以来，一季度湖北经济运行开局平稳、整体向好，复苏回暖态势持续巩固。

6省中，河南、湖北、湖南、安徽4省一季度GDP过万亿元，除河南、湖北、湖南外，安徽为10936.2亿元，全国过万亿元的省份一共12个。按位次来看，除河南外，湖北、湖南、安徽分列全国第8、第9、第10，位次接近。另外两个省份，江西、山西一季度GDP分别为7320.7亿元、5824.33亿元。

4省份GDP增速跑赢全国

国家统计局数据显示，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%。

与之相比，中部省份中湖北（5.1%）、河南（5.0%）、山西（5.0%）、安徽（4.8%）跑赢全国水平，且这四个省份一季度GDP增速都高于各自去年全年。值得注意的是，去年全年中部省份GDP增速全部高于全国水平，也就是前述四个省份延续了这种高增长势头。

从GDP增量来看，一季度湖北以1095.06亿元的增量位居中部第一，也是6省中唯一一个增量超千亿元的省份。

河南作为中部地区一季度GDP总量第一、增速第二的省份，其主导产业拉动效果明显。数据显示，河南五大主导产业（电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、新材料）增加值增长5.6%、投资增长22.3%，其中电子信息产业、汽车及零部件产业增加值分别增长13.6%、9.2%，投资方面，汽车制造业、装备制造业投资分别增长52.0%、24.4%。

增速最快的湖北发展后劲与动能转换表现亮眼。全省固定资产投资增长8.8%，居中部第一，基础设施投资增长15.2%，占全部投资比重21.6%，比上年同期提高1.2个百分点。

江西的一季度经济数据中，二产的增加值同比下降，江西省统计局表示，一季度，受上年同期高基数等因素影响，第二产业增加值实现3177.0亿元，同比下降2.4%。其中，工业增加值2815.3亿元，下降1.8%。江西省统计局工业处处长杨裕光撰指出，一季度，受上年同期基数较高及需求不足导致部分行业不景气影响，工业增速出现回落。但也要看到，江西工业经济韧性强、潜力足，重点行业平稳增长，新能源产业支撑有力，长期向好的趋势没有改变。

另外，山西一季度固定资产投资呈低位运行态势，同比增长0.9%。山西省统计局解读称，当前山西投资运行中需关注的问题包括，部分城市投资为负增长、民间投资为负增长、部分重点行业投资为负增长以及从先行指标看，新开工项目和项目到位资金严重不足。

(责编：申佳平、陈键)

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