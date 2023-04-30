原标题：传承航天精神 成就航天品质——蒙牛成为中国航天事业金牌合作伙伴

2023年4月27日，蒙牛与中国航天基金会在中国航天博物馆共同举办“要强20载 所向皆星河”点亮未来主题发布会。中国航天基金会理事长吴志坚、蒙牛集团总裁卢敏放等有关领导和嘉宾出席。

作为中国航天事业唯一的乳制品战略合作伙伴，蒙牛集团荣获“中国航天事业金牌合作伙伴”称号。蒙牛集团总裁卢敏放在发布会上宣布，蒙牛集团与中国航天基金会将开启为期10年的新一期战略合作。

结缘20载，要强助力航天梦

当晚主题活动在小朋友们《小星星》的歌声中正式拉开帷幕。随着中国载人航天走过20个年头，航天梦已经深入人心，激励一代又一代青少年奋发成长。作为中国航天事业战略合作伙伴，蒙牛持续为航天员、航天工作者以及广大中国家庭提供全面的营养支持，与消费者一起支持航天事业、一同见证航天高光时刻，为全社会贡献更多智慧和健康。

来自大凉山的果果合唱团演唱《小星星》

2003年，神舟五号首次完成载人航天壮举，实现“1”的突破。蒙牛在这一年正式成为第一批“中国航天事业战略合作伙伴”，也是第一个与中国航天牵手的乳品品牌。逃逸塔、火箭残骸与模拟沙盘等“镇馆之宝”精彩亮相活动现场。现场观众沉浸式体验了长征五号发射现场，在退休航天工作者《少年》的歌声里，生动感受这意义非凡的要强20年。

这20年间，蒙牛从内蒙古大草原出发，成为全球乳业七强，以火箭速度实现“草原牛”向“世界牛”的要强变身。这是蒙牛坚持“强乳兴农”的不变初心，是蒙牛传承弘扬载人航天精神与坚定“天生要强”企业精神同频共振的长期主义，是蒙牛与中国航天携手以航天梦助力中国梦的坚定步伐。

蒙牛集团总裁卢敏放在活动中表示：“中国航天的精神财富，正激励着蒙牛在奔向‘世界牛’的征途中走得更快、走得更稳。”

自主研发 创新助力航天梦

“神舟”飞天，“嫦娥”奔月，“墨子”传信，“天问”探火，“天宫”落成……只有扎实推动自主创新，才能行稳致远。蒙牛将航天工作作风运用到质量管理中，以全球最严标准不断打造世界级产品，让每一位中国消费者都能享受到航天品质。

本次活动为大家揭开了一项有益于肠道健康的“神秘武器”。2016年，蒙牛自主研发的益生菌菌株随神舟十一号在太空翱翔33天后返回地球。蒙牛从中成功分离出2016国人1号和2016国人2号两个航天菌株。这不仅是蒙牛坚持自主创新、突破“卡脖子”难题的真实写照，更是中国航天与蒙牛合作20年来联手打造的一张科技创新“中国名片”。

自主创新、技术突破一直贯穿于蒙牛发展历程中。在航天精神的激励下，蒙牛不断加大关键核心技术攻关力度，在菌种、牧草等领域获得了突破性进展，目前拥有PC-01等一系列具有自主知识产权的益生菌株，以及利用中苜4号苜蓿等六个品种优选优育出的新苜蓿系列品种。

3D打印大熊猫模型随着长征六号送入太空，发布活动现场展示了蒙牛认养的一对大熊猫母女“瑞瑞”和“恩恩”的照片，让人联想到蒙牛明星奶粉品牌瑞哺恩。蒙牛在“结构脂肪MLCT和新型OPO酶法合成关键技术及其在婴配粉中的应用”形成的重要突破，解决了我国婴配粉脂肪核心配料长期依赖进口的“卡脖子”问题。这一创新成果被率先运用在瑞哺恩恩至等系列奶粉当中。

据悉，蒙牛今后将把研究重点放在益生菌、合成蛋白等活性物质研究中，提高这类有益物质对人类健康的应用。通过自主创新的不懈努力为消费者创造一个更加营养健康的美好未来。

携手共进 责任助力航天梦

“火箭男孩”严弘森惊喜亮相当晚的主题活动。只有9岁的他已经是有着5年经验的“资深”航天迷。一边现场组装航天模型，一边讲解航天知识的小模样十分可爱。直播间圈粉无数，评论区被暖心留言不断刷屏。网友留言：“少年强，则国强。中国航天，未来可期。”

创新开展航天知识普及，带动更多公众，特别是青少年关注和参与航天事业，是蒙牛用实际行动支持中国航天事业的缩影。今年4月24日第八个“中国航天日”，中国航天基金会和蒙牛乳业共同发起了“万人共绘航天梦”公益科普活动。

中国航天基金会理事长吴志坚介绍说：“今年是中国航天载人首飞成功20年，此次活动中我们特别邀请了中国首飞航天员杨利伟参加共绘活动，亲笔书写数字‘20’ 。”此次活动还邀请了院士、科学家、航天员等一同参与现场互动。发布会当晚，在观众共同见证下，中国航天基金会和蒙牛集团领导通过书写“要强20载 助力航天梦”完成整幅画作绘制，这幅共绘画作也将被送到中国空间站。

中国航天基金会理事长吴志坚致辞

探秘航天美食成为现场的一大亮点，现场小朋友们品尝到了奶酪、冰淇淋等航天美食。蒙牛向航天食品看齐，在满足消费者需求上下功夫，不断创新产品研发，推出了特仑苏沙漠有机、优益C芭乐青椰新口味、迈胜运动蛋白饮、贝拉米有机核桃油等一系列新品爆款。不仅丰富了百姓餐桌，还创造了更多消费场景。活动当天，蒙牛官宣新品“鲜乳蛋白奶酪棒”，旨在为中国宝宝提供富含优质蛋白和更多钙质的健康新选择。

蒙牛集团总裁卢敏放致辞

消费者是蒙牛企业核心价值观里的第一位。蒙牛始终以消费者为中心，不断满足消费者多元化、高品质的乳制品需求，携手全球合作伙伴为人类打造一个更加营养健康的世界。下一步，蒙牛与中国航天基金会将继续开展战略合作，让蒙牛品牌与中国航天共成长、同进步。正如卢敏放总裁在发布活动上所说，蒙牛集团将在航天精神的赋能与引领下，为更多的人点亮人生、点亮未来。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经