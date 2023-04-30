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南水北调东线一期工程累计向山东调水量突破60亿立方米

2023年04月30日12:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （欧阳易佳）据南水北调集团消息，南水北调东线一期工程自2013年11月正式通水以来，累计向山东省调水量突破60亿立方米，惠及沿线12个市、61个县(市、区)，受益人口超6700万。

据介绍，南水北调东线一期工程利用京杭大运河及其平行河道逐级提水北送。其中，东线一期工程山东境内全长1191公里，与配套工程体系构建起“T”字型骨干水网格局。工程在助力古老运河重现生机的同时，实现了长江水、黄河水、当地水的联合调度、优化配置，有效缓解了鲁南、山东半岛和鲁北地区缺水困境，地下水位持续下降的趋势得到了控制。

南水北调东线一期工程还多次配合地方防洪排涝，累计泄洪、分洪5.48亿立方米，有效减轻了工程沿线地市的防洪压力。

南水北调东线一期工程建成运行以来，有力保障了沿线群众饮水安全。2014至2018年胶东大旱，青岛、烟台、威海、潍坊四市连续遭遇干旱引发供水危机，东线一期工程不间断向胶东地区供水893天，累计向胶东四市净供水14.42亿立方米，发挥了重要的水安全保障作用。

此外，在生态补水、水源置换等方面，南水北调东线一期工程持续发力，有效提高了区域水环境容量和承载能力，累计向南四湖、东平湖生态补水3.74亿立方米，避免了湖泊干涸；为济南市小清河补水2.45亿立方米、保泉补源1.78亿立方米，保障了济南泉水持续喷涌；曾被称为“酱油湖”的南四湖水质由V类和劣V类提升到Ⅲ类，成功跻身全国水质优良湖泊行列。东线一期工程沿线河湖已初步形成河畅、水清、岸绿、景美的靓丽风景线，人民群众的生活环境显著改善、满意度和幸福感显著提升。

下一步，中国南水北调集团聚焦调水主责主业，落实南水北调后续工程高质量发展要求，确保南水北调工程安全、供水安全、水质安全，充分发挥已建工程效益，进一步提高水资源支撑经济社会发展能力，全面推进南水北调后续工程高质量发展，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为形成畅通的国内大循环、促进南北方协调发展提供有力的水安全保障。

(责编：申佳平、吕骞)
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