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4月份中国制造业PMI为49.2%

2023年04月30日16:09 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电（记者魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会4月30日发布数据，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点。

“4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点以下，景气水平环比回落。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

统计数据显示，生产持续增长。4月份，生产指数和新订单指数分别为50.2%和48.8%，比上月回落4.4和4.8个百分点，其中生产指数仍位于临界点以上，表明制造业生产总体保持扩张。

装备制造业继续扩张。4月份，装备制造业、消费品行业、高技术制造业和高耗能行业PMI分别为50.1%、49.8%、49.3%和47.9%，低于上月2.9、2.1、1.9和3.2个百分点。其中，装备制造业PMI仍高于临界点，其生产指数和新订单指数均高于51%，装备制造业延续扩张态势。

市场预期保持稳定。4月份，生产经营活动预期指数为54.7%，继续处于较高水平，企业对近期市场发展信心稳定。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、通用设备、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数位于60%以上高位景气区间，行业发展预期向好。

(责编：卫嘉、白宇)
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