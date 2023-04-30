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准备迎新！

2023年04月30日20:47 | 来源：央视军事
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　　“五一”假期

　　当大家都在出行休息时

　　不少人仍坚守在岗位上

　　其中就包括咱们在太空“出差”的

　　“神十五”航天员乘组

　　这两天，他们在忙些什么？

　　一起看看

　　假期不休息

　　各项科学实验稳步推进

　　这几天

　　费俊龙、邓清明、张陆

　　3位航天员主要会完成一些

　　空间站环控生保维护工作

　　并继续保障目前正在开展的

　　各项空间试验和实验

　　此外

　　他们会根据自身情况

　　安排体能训练等活动

　　2022年11月29日

　　费俊龙、邓清明、张陆

　　乘坐神舟十五号载人飞船进入太空

　　与“神十四”航天员乘组

　　完成了首次“太空会师”

　　5个月来

　　“神十五”航天员乘组

　　在地面工作人员的协同配合下

　　按计划完成了

　　空间站平台维护照料

　　在轨维修维护等各项工作

　　目前

　　空间站科学实验项目

　　正在按计划稳步推进

　　迄今为止

　　神舟十五号航天员

　　共开展了4次出舱活动

　　刷新了中国航天员单个乘组出舱活动纪录

　　“神十五”航天员乘组

　　即将迎来天舟六号

　　按计划

　　神舟十五号乘组

　　将于6月返回地面

　　接下来的一个多月

　　他们将迎来天舟六号货运飞船的到访

　　并和神舟十六号乘组

　　进行在轨交接轮换

　　其中

　　天舟六号货运飞船

　　将于5月上中旬发射这是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务

　　在海南文昌航天发射场

　　天舟六号货运飞船

　　和长征七号火箭

　　已经在总装测试厂房

　　进行垂直转运前的准备工作

　　地面测发团队和飞船

　　以及火箭系统科技人员

　　也正按计划进行发射任务的

　　前期准备工作

　　为了迎接天舟六号的到来

　　这几天

　　“神十五”航天员乘组

　　也在整理天舟五号上剩余的货物

　　一部分货品留在空间站

　　其余的消耗品经过整理后

　　会安置在天舟五号内部

　　以便天舟五号再入大气层时

　　一并烧蚀销毁

　　辛苦了

　　等待你们回家！

(责编：胡永秋、袁勃)
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