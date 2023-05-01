“穿山越岭、跨江过河，通过先进的国产化盾构装备，完成一条条交通要道的建设，打通大山南北、连接大江两岸。”中交天和副总工程师、设计研发总院院长靳党鹏说这是他一直以来所追求的目标。

盾构机被称为“地下航母”、机械之王，是国之重器。地铁、公路、铁路、海底隧道等基础设施建设中，但凡需要挖隧道的地方，都能见到“它”的身影。

加入中交天和后，靳党鹏被分配到了盾构机主体结构设计室，从事盾构机主体结构设计。“更精准的设计需要反复验算，为了抢速度那段时间每天休息不到4小时。”他回忆。

据介绍，靳党鹏和他的团队最终设计研发了100多台各种类型盾构机。“看到自己设计的图纸成为一台台体型庞大钢铁巨龙，对职业的成就感油然而生。”他说。

2017年开始，为了全断面岩石隧道掘进机（TBM）创新研发，靳党鹏带领团队到施工现场实地勘察。为了调研数据更具说服力和权威性，他基本跑遍了国内TBM施工现场。路途遥远、环境恶劣，工作起来，更像是与时间赛跑。

在同事眼中，靳党鹏是“结构大牛”“工作狂”，从结构设计到总体设计、到副总院长、再到副总工程兼设计研发总院院长，他始终走在第一线。

靳党鹏说，最关键、最核心的技术必须靠自主研发、自己发展。只有不断创新，才能为国产装备发展注入澎湃新动力。

策划：刘云、李楠桦

文案：王连香

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：李楠桦、高雷)

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