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张翠花：“锱铢必较” 将污水变废为“宝”

2023年05月01日09:32 | 来源：人民网
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“昨夜分盐结晶的氯化钠颜色不是很好，经过几次调试终于给解决了。”刚刚结束了12个小时的夜班，张翠花的语气中没有疲惫，反而多了些亢奋。

凌晨3点钟，取样、试验、再取样、再试验，从一楼到三楼，从天黑到天亮，反反复复、跑上跑下，为保证产出高质量氯化钠，张翠花不停地研究比对氯化钠色度。

凭借着这股子韧劲，1994年出生在陕北榆林、2020年入职国家能源集团榆林化工有限公司水处理装置的张翠花，可以熟练将自己学所学融入生产实践，成功解决污水处理中存在的问题。

“我的家乡在陕北，水资源匮乏，能够实现百分百的回用，达到‘零’排放，让我觉得我的工作特别有意义，有成就感。”

据介绍，国家能源集团榆林化工有限公司自建厂生产投运以来，厂区内各个装置排放的生产废水及生活污水，输送至污水处理装置后经过不同的工艺处理方式，不让一滴水浪费，实现工业废水“零”排放。

“氯化钠出来的那一刻，我们在现场特别兴奋，看着白花花的氯化钠，我们每个人都把它捧在手心，爱不释手，努力了这么久，终于成功了。”张翠花说到这，脸上的笑容感染着周围的每个人。

“污水处理和循环利用这项工作是一件极其有意义的工作，我就是要干一行，爱一行，钻一行，精一行。我们在创造价值的同时，也要让天更蓝、水更清。”张翠花说。

策划：刘云、李楠桦

文案：王连香

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：李楠桦、高雷)
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