人民网北京5月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月1日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1600万人次、开行旅客列车10815列。其中，北京局集团公司预计发送旅客132万人次，上海局集团公司发送旅客340万人次，广州局集团公司发送旅客248.1万人次。

4月30日，全国铁路发送旅客1783.1万人次，开行旅客列车11353列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客155.2万人次，上海局集团公司发送旅客365.5万人次，广州局集团公司发送旅客271.9万人次。

各地铁路部门充分运用铁路12306售票大数据分析旅客出行需求特点，最大限度挖掘运输潜力，动态调整列车开行方案，持续增加客流集中方向运力，努力满足旅客群众出行需求。

哈尔滨局集团公司加开动车组列车49列，安排去往北京、上海、大连等方向的列车全部采取最大编组运行。

沈阳局集团公司加开旅客列车74列，在“东北红色游最美线路”沈丹高铁间加开14列。

太原局集团公司加开旅客列车24列，其中在太原至天津、桂林及省内大同、吕梁等城市间加开动车组列车12列。

郑州局集团公司采取动车组列车重联、加密城际列车开行班次等方式，加开洛阳、商丘、三门峡、南阳等方向的管内旅客列车220列。

武汉局集团公司加开北京、广州、上海等方向旅客列车75列。

西安局集团公司加开旅客列车88列，其中去往大荔、宝鸡、汉中等方向动车组列车48列，去往宝鸡、韩城、安康等方向普速旅客列车40列。

济南局集团公司加开青岛、淄博、临沂、菏泽等方向旅客列车46列，重联动车组列车103列，加挂普速车厢59辆。

上海局集团公司加开南昌、武汉、汉口、郑州、西安、广州等方向旅客列车127列，重联动车组339列，加挂普速车辆142辆。

南昌局集团公司加开南昌西至长沙南、福州至上海虹桥、厦门至龙岩等方向旅客列车104列，加开赣州西至上海虹桥、南昌西至广州南等方向夜间高铁36列。

广州局集团公司加开长沙、潮汕、湛江、武汉、岳阳、怀化、怀集等热门方向动车组列车72列、普速列车32列。

南宁、成都、昆明局集团公司采取加开、重联动车组列车、加挂普速列车车辆等方式，扩充管内热门线路运能，全力满足中短途旅客出行需求。

兰州局集团公司在敦煌、嘉峪关、陇南等热门方向加开旅客列车5列，开行五一假期第二趟“环西部火车游·崆峒号”高品质旅游专列。

铁路部门提示广大旅客朋友，5月2日将迎来返程客流，铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，具体列车开行情况及服务信息，请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询。假日期间，铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、高雷)

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