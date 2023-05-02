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“五一”假期首日，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长21.4%——

消费回暖为经济复苏添信心（锐财经）

本报记者  王俊岭
2023年05月02日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　5月1日，海南省海口日月广场海控全球精品免税城内，消费者在选购免税商品。“五一”节期间，海口各大免税店线上、线下推出折扣、满减、返券、发放现金券等优惠促销活动，多措并举激发离岛免税消费热情。
　　张 茂摄（人民视觉）

　　“五一”假期，位于滇池南岸的云南省昆明市晋宁区上蒜镇小渔村热闹非凡，避开热门景区到城市近郊赏景游玩、露营烧烤、体验乡村生活成为不少市民假期出游新选择。图为4月30日，工作人员在小渔村内为游客上菜。
　　新华社记者 陈欣波摄

　　在北京三里屯，多家特色餐厅门前排起了长队；在上海文化广场，“可逛、可买、可玩”的运动市集活动吸引了不少年轻人前来打卡；在天津滨江道步行街，摩肩接踵的人群让商店售货员应接不暇……今年“五一”假期，各地消费回暖的场景，释放出中国经济持续向好的积极信号。

　　消费热情节节攀升

　　消费是中国经济增长的重要引擎。今年“五一”假期首日，居民出行意愿强烈，消费热情高涨，消费市场大幅升温。据商务部监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长21.4%。

　　时令升级类商品销售旺盛。全国重点零售企业通信器材销售额同比增长30.5%，服装、鞋帽、金银珠宝、烟酒销售额同比分别增长20.9%、17.6%、17.4%和16.8%。餐饮休闲类消费大幅攀升，重点餐饮企业销售额同比增长36.9%。

　　生活必需品市场量足价稳。据商务部监测，全国百家大型农副产品批发市场粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果库存充足；假期首日，粮食、食用油、羊肉、鸡肉、鸡蛋、水果价格与节前基本持平，30种蔬菜批发均价比节前上涨0.6%。

　　“五一”消费回暖的背后，是“动起来”的人潮。中国国家铁路集团有限公司发布的信息显示，4月27日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。同时，公路、民航客流亦持续高位运行。

　　国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，火爆的“五一”假日消费折射出中国巨大的消费潜力和活力，表明消费对经济增长的主拉动力作用进一步增强。“这充分体现了中国超大规模的市场优势以及中国经济的弹性和韧性。”陈丽芬说。

　　消费提振精彩纷呈

　　面对消费者的热情，政府搭台、商家唱戏，促消费活动精彩纷呈。

　　4月29日，2023国际消费季暨上海“五五购物节”启动活动在上海举行。据了解，2023国际消费季是商务部“消费提振年”六大主题活动之一，于5月到12月在全国范围组织开展，旨在通过一系列促消费活动提升消费国际化、品质化、便利化水平，畅通全球优质商品和服务产销对接、交流合作，促进消费升级和潜力释放。

　　“五五购物节”开始后，京东到家推出“五一大促”活动，联合全国1800多个县区市、超30万家全品类实体门店，精选3C数码、家电家居、个护美妆等优质商品，为消费者带来送装一体、小时即可送达等多项优惠活动和服务。

　　沈阳向本地市民和来沈游客发放1000万元“春天花正开”文旅惠民消费券，郑州多家商场推出打折、满减、满赠等活动聚集人气，广汽集团在“五一汽车嘉年华”活动上展出多项汽车“黑科技”……今年“五一”期间，多地促消费活动颇具看点。

　　商务部新闻发言人束珏婷说，今年二季度，商务部将组织开展绿色消费季、国际消费季等主题活动，举办双品网购节等专题活动，推出“美丽乡村休闲生活”“品牌消费品质消费”等13个消费场景。各地也将因地制宜举办系列活动，推动消费市场稳步恢复。这些活动均持续至“五一”假期之后，相信将为消费市场增添更多活力。

　　夯实经济向好基础

　　今年以来，中国生产生活秩序加快恢复，经济运行实现良好开局。这其中，消费功不可没。据国家统计局贸易外经统计司司长董礼华介绍，随着消费场景有序恢复，一系列促消费政策落地显效，消费市场恢复态势明显。今年一季度，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%，增速为近7个季度新高。

　　北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆认为，“五一”假期是继春节假期之后的又一个消费旺季，其在旅游出行、逛街购物、餐饮聚会等方面的表现对全年都具有很强的指标性意义。

　　“今年‘五一’假期各地消费的火热景象，与一季度消费市场加快恢复的情况相呼应，体现了疫情防控较快平稳转段后，我国消费内生动力正在加快释放。这对正处于复苏之中的中国经济来说显然是一个非常积极的信号。”万喆对本报记者说，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续拉动消费增长、提升供需匹配度十分重要。从今年“五一”假期各地采取的措施看，政府部门如今更加重视促消费，将消费环境改善与营商环境优化放在了同等重要的位置，这有助于夯实经济持续向好的基础，提振人们的信心。

　　董礼华说，消费市场恢复基础仍需巩固，居民消费信心还需增强，汽车、家电等大宗消费恢复仍然滞后。下阶段，随着相关促消费政策持续显效，市场活力进一步恢复，居民消费意愿不断提升，消费需求继续释放，消费市场有望持续恢复。

(责编：胡永秋、袁勃)
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