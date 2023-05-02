本报记者 徐佩玉

日前，湖北襄阳，一列襄欧班列新能源汽车专列在湖北襄阳自贸片区刘岗货场整装待发。

谢 勇摄（人民视觉）

日前，外国采购商在广交会新设置的新能源及智能网联汽车展区了解中国新能源汽车产品。

新华社记者 刘大伟摄

今年一季度，中国外贸出口逐月向好，实现良好开局。其中，有外贸“新三样”之称的电动载人汽车、锂电池、太阳能电池表现亮眼，一季度合计出口增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高了出口整体增速2个百分点。

服装、家具、家电，通常被称作外贸“老三样”。如今，在“老三样”稳扎稳打的同时，“新三样”异军突起，成为中国外贸提质升级的生动注脚。

“新三样”成为增长新动能

近期，上汽集团旗下运载量最大的汽车滚装船“安吉凤凰号”搭载首批千辆名爵（MG）品牌新车，从福建宁德港专属滚装码头驶向墨西哥拉萨罗卡德纳斯港。该系列车型在澳大利亚、新西兰、墨西哥、泰国、智利等近20个国家和地区热销。

今年以来，多家车企海外订单量明显增多。北京汽车制造厂（青岛）进出口有限公司销售经理张才亮说：“我们刚刚接到土耳其1000辆新能源车的订单，现在工厂正在满负荷运转。”中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据显示，今年一季度，中国新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。其中，比亚迪共出口4.3万辆，同比增长12.8倍，目前比亚迪新能源乘用车足迹已经遍布全球51个国家和地区。

“新三样”中，新能源汽车出口增速领先。一季度，电动载人汽车出口647.5亿元，增长了122.3%，占中国汽车出口的比重提升5.1个百分点，达到43.9%。

锂电池出口同样火热。江苏泰州一家电池企业的一批锂电池即将发往南非。企业负责人说：“今年海外客户对户用储能的需求进一步提升，我们又新增了一条锂电池的生产线。”广东奥克莱集团有限公司是集研发、生产、销售为一体的磷酸铁锂电池和铅酸蓄电池制造企业，该公司有关负责人表示，今年以来外部市场需求明显增多。

在国外电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素的推动下，一季度中国锂电池出口1097.9亿元，增速达到94.3%。

太阳能电池已成为中国外贸出口的一张新名片。正在举办的第133届广交会上，各家太阳能电池企业无不收获满满，迎来一批批欧洲、北美等地的采购商。一季度中国太阳能电池出口突破900亿元，增长23.6%

“新三样”的亮眼表现并非始于今年。去年一季度，中国太阳能电池、锂电池、汽车出口就实现了高增长，增速分别达到100.8%、53.7%和83.4%。“新三样”在2022年全年的出口领跑整个外贸，全年电动汽车出口增长了131.8%，以太阳能电池为主的光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。

“作为增长新动能，‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

销往200多个国家和地区

谁在购买“新三样”？海关数据显示，今年一季度，中国“新三样”对全球200多个国家和地区都有出口记录，其中对欧盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占“新三样”出口总值的71.6%。

“新三样”为何能风靡全球？

中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺分析，“新三样”都是机电产品，出口保持高增速主要基于三方面原因：产业变化带来的市场机遇，中国完备的产业链和供应能力，以及相关政策的促进作用。

随着全球环保意识以及对可持续发展重视程度的不断提高，新能源产业逐渐成为全球热点。近年来，中国政府大力推动新能源产业发展，新能源汽车、锂电池和太阳能电池等产品逐渐在国内外市场崭露头角。同时，中国持续扩大开放的政策也为“新三样”出口的高速增长奠定了基础。第133届广交会上，来自瑞典的采购商弗雷德里克说：“瑞典和其他北欧国家对太阳能产品有巨大的需求，因为看重中国产品、中国技术，我们想和中国做生意。”

打铁还需自身硬，“新三样”出口旺的背后是中国相关产业的综合实力不断提高。中国消费者对新能源汽车的接受度越来越高，中国新能源汽车市场需求不断增长，吸引越来越多的企业投身这一领域。在激烈的市场竞争和高额研发投入下，电动载人汽车的关键技术不断进步、取得突破，成本持续降低、更有竞争力。同时，中国拥有完备的产业链供应链体系，能够满足“新三样”生产所需的各种原材料和零部件，推动这三类产业快速上规模、上水平。一季度，民营企业、外商投资企业、国有企业等经营主体出口“新三样”都实现了快速增长，其中民营企业占“新三样”出口总值的65.4%，高于民营企业占出口总体的比重。

近年来，为更好拓展海外市场，相关中国企业纷纷在海外布局产业链，进一步带动了相关产业的出口。以新能源汽车为例，上汽集团在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链，产品和服务已进入全球90多个国家和地区。比亚迪首家海外乘用车生产基地在泰国投产后，泰国市场车辆从下订单到交付将不用再经历漫长的出口海运及办理清关手续等流程，交付效率将极大提升。中汽协分析，出海建厂还可有效降低运输环节成本、规避汇率影响。

“国际市场对‘新三样’的需求不断增长，而中国可以提供具有竞争力的高品质产品，同时中国已经连续6年保持货物贸易第一大国地位，是全球最大的生产和出口国之一，自然成为许多国家的主要供应商。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示。

“国家的前瞻性和持续性政策支持了各类企业在‘新三样’出口方面的发展，起到了重要的引导作用。”中国机电产品进出口商会副会长刘春表示。

开拓多元化出口市场

“新三样”这类高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点，反映了中国出口质的有效提升和量的合理增长，是中国外贸高质量发展的重要体现。

洪勇分析，在外贸提质增量方面，“新三样”的出口增长表明中国的新能源汽车等产业已经具备了国际竞争力，能够在国际市场上与其他国家的产品竞争。中国外贸正在从低端加工向高端制造升级。

在实现高质量发展方面，“新三样”的出口表明中国的相关产业已经能够在全球市场上占有一席之地，并且具有较强的竞争力和创新能力。这也表明中国在加快转变经济发展方式，从传统的低端加工制造向高端制造和服务业转变，实现了高质量发展。

着眼未来，中国外贸面临的环境依然严峻复杂，且“新三样”目前在各个主要国家市场的渗透率仍然较低。中国将如何继续保持“新三样”出口的良好态势？

提升海外运营能力——近日国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。

积极拓展多元市场——洪勇建议，为了提升中国“新三样”产品在国际市场上的认可度，相关企业应积极参与国际技术交流、项目合作等活动，加强与其他国家在新能源领域的合作，提高中国企业的品牌形象，进而扩大市场份额。据了解，为了让供应链和出口地布局更加多元化，从去年开始，中国“新三样”对新兴国家和地区的出口也在快速增长。今年3月，比亚迪进入约旦新能源乘用车市场；明星车型“BYD ATTO 3”在泰国上市引发当地用户半夜抢购，并成为泰国今年一季度的新能源车销量冠军，该车型在以色列连续5个月蝉联单车型销量冠军。

洪勇表示，“新三样”出口企业需要不断拓展新的市场，降低对单一市场的依赖，以降低风险。同时，也要摆脱过往单纯的价格战等内耗型竞争，以构建持续的产业竞争力和提升国际市场份额为核心目标，不断提升产品的质量和口碑。

专家分析，“新三样”属于“长坡厚雪”的行业。随着相关技术不断创新、产品质量不断提高，预计未来“新三样”出口额将继续保持快速增长的良好势头。

(责编：胡永秋、袁勃)

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