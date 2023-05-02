本报记者 林治波 王明峰

走进四川攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂，眼前一派忙碌景象，平均每7分钟就有一支百米钢轨下轧线。火红的钢轨通过轧机后，依次进入大冷床、矫直机、钢轨检测中心，经质量检查确认无缺陷后，入库、装车，销往海内外。

开局之年，巴蜀大地到处是火热的生产场景。以电子信息、装备制造、先进材料、能源化工、食品轻纺、医药健康六大优势产业为支柱，四川工业在去年实现增加值1.64万亿元基础上，全力开展新一轮冲刺。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。

近年来，四川坚持工业兴省不动摇，深入实施制造强省战略，推进优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化，不断壮大工业经济规模，巩固提升工业对经济发展的贡献率。

在优势产业高端化上做文章。四川实施六大优势产业提质倍增计划，力争到2027年在现有基础上翻一番。在六大优势产业的关键和重点领域，着力培育一批世界一流产品、掌握一批与国际先进并跑或领跑的核心技术、打造一批具有国际竞争优势的优质企业。

成都市双流区国际空港经济区里，空中客车飞机全生命周期服务项目正在加紧建设。“今年9月，空客中国供应商大会将首次进驻成都，届时来自中国及世界的空客供应商将在此齐聚。”空中客车全球执行副总裁、中国公司首席执行官徐岗介绍。

在传统产业新型化上下苦功。四川开展工业企业安全环保节能和数字化智能化改造，以“5G+工业互联网”推动传统制造装备联网、关键工序数控化，推动传统产业工艺变革、结构优化、能级提升、方式转型。

“我们的产品不仅供应中国高铁，还走出了国门。”看着满载钢轨的列车驶出厂区，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司专家王代文颇为自豪。过去，加工一件连铸托辊方、板坯轴承座需要30个小时、7道工序和9名职工操作，成品率只有80%左右；现在，一键操作、机器人给料加工，整个流程仅需3小时、1道工序、1名职工就可轻松完成，成品率达100%。

在新兴产业规模化上求突破。四川加速发展战略性新兴产业，强化绿色低碳产业发展，前瞻布局未来产业，涵养发展新动能新优势。

宜宾市抢抓动力电池、晶硅光伏绿色新能源和数字经济产业发展新机遇，培育形成优势产业集群，为制造业强市添加新动能。宜宾市经济合作和新兴产业局局长张学尽介绍，去年，宁德时代新能源科技股份有限公司在宜宾建设的全球最大单体动力电池生产基地，带动实现动力电池工业产值近900亿元，同比增长超4.5倍。

锚定工业兴省、制造强省目标，四川今年提出“分业施策”，组织实施工业“珠峰攀登”行动和产业“新赛道”争先竞速行动。“通过培育更多的千亿企业、万亿集群，让工业真正扛起大旗、挑起大梁。”四川省委主要负责同志表示，坚持以推动高质量发展为主题，四川力争通过5年努力实现全省工业规模突破10万亿元。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经