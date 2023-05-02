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第133届广交会第三期开展

参展企业1.04万家

2023年05月02日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州5月1日电  （记者李刚）5月1日，第133届中国进出口商品交易会第三期在广州广交会展馆开展，展出时间为5天。第三期展览面积共48万平方米，参展企业1.04万家，展览题材涉及纺织服装、办公箱包及休闲用品、鞋、食品、医药及医疗保健等五大类。

　　海外采购商热情不减，本届广交会有针对性地推出新产品，以满足国际不同区域市场的需求。在本届广交会第一、二期期间，新品首发活动线上线下共推出223场，一批具有新技术、新材料、新工艺的产品陆续亮相，涉及工业制造、电子家电、建材家装、五金工具、家居消费等行业。第三期的新品首发活动亮点突出，参展企业将推出研发、设计、制造、服务等多个价值链环节的全新产品，展示企业致力创新、助力提升生活品质、成就美好生活的发展目标。

　　本届广交会第三期进一步增加进口展参展企业规模，参展企业数量达到202家，高于前两期；同时增设乡村振兴特色产品展区，惠及乡村振兴企业171家。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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