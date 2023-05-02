本报沈阳5月1日电 （记者郝迎灿）5月1日，大连湾海底隧道和光明路延伸工程正式通车。

工程南起大连市中山区人民路，向北以沉管隧道下穿大连湾海域，连接北岸城市主干道，并延伸至201国道，主线全长约12.1公里。工程通车后将缓解交通压力、优化城市功能，对推动大连湾建设具有重要意义。

施工方中交第一航务工程局有限公司项目团队克服了地质条件复杂等难题，成功破解寒冷地区海工混凝土结构百年耐久性难题，实现了多项装备和技术的国产化。

“工程有力推动了我国外海沉管隧道建设技术的进步，为世界沉管隧道建造贡献了中国力量。”中国工程院院士林鸣说。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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