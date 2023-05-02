本报记者 王 珂

在博物馆探索大自然奥秘，在红色遗址感受历史波澜，在非遗工坊与传统手艺来一次亲密接触……这个“五一”假期，不少家长和孩子选择“研学游”的方式，在一个个行走的课堂中，增长眼界、收获知识。不只是研学游热闹非凡，眼下，整个旅游市场持续火热，各类旅游产品供给丰富多样，全国多家旅游景区迎来客流高峰。

“五一”假期第一天，北京颐和园、故宫博物院等景点的门票就已全部约满，上海博物馆4月29日至5月1日常设展约满，三星堆博物馆、陕西历史博物馆4月29日至5月3日门票约满……中国旅游研究院预测，假期将有超过2.4亿人次出游，达到2019年的104%；预计将创造1200亿元以上的旅游收入，恢复到2019年的83%以上。从这些数据中，不难看出“五一”假期旅游市场的火热，也再次展示了我国消费市场的蓬勃活力和巨大潜力。

今年以来，包括旅游在内的服务性消费回升明显，居民外出餐饮、娱乐、旅游等接触性消费快速增长。中国劳动关系学院文旅政策研究中心副主任吴若山认为，文旅市场快速升温，是供需两端共同发力的结果。在需求侧，我国市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，为文旅消费需求释放奠定了坚实基础；各地接连出台相关政策举措，推出景区门票优惠等政策，有力促进旅游消费需求释放。在供给侧，文旅深度融合以及数字化等新技术在旅游领域加速应用，催生出更多人们喜闻乐见的文旅融合产品、智慧旅游产品，让更多人愿意走出家门，拥抱“诗和远方”。

假期文旅消费升级趋势明显，成为我国消费需求升级个性化、多样化的一个缩影。中国旅游研究院院长戴斌认为，今年“五一”假期的旅游市场呈现几个明显特征，包括出游人数增多、出游距离增加，预计出游距离将会恢复到平均270—280公里；游客在目的地停留时间更久，在一个地方进行深度体验；游客玩得更有文化，对非遗、沉浸式演出等文化元素更感兴趣。随着旅游市场不断发展，我国旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，这对于旅游经营主体来说既是新的增长点，也意味着更高的要求。

当前，我国文旅消费快速升级的方向没有变，市场发展的巨大潜力没有变，行业高质量发展的趋势也没有变。随着经济社会的发展，旅游越来越成为人们美好生活的重要组成部分，旅游消费需求仍有很大潜力。紧跟旅游需求新趋势打造旅游产品新供给，推出更多优质产品和服务，不断增强人们出游获得感、幸福感、安全感，我国文旅市场的潜力和活力一定可以进一步得到释放，旅游市场复苏趋势将进一步增强。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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