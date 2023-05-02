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广西进入2023年海洋伏季休渔

为期3个半月

2023年05月02日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁5月1日电  （记者庞革平）记者从广西壮族自治区农业农村厅获悉：根据《农业农村部关于调整海洋伏季休渔制度的通告》要求，北纬12度以北的南海（含北部湾）海域从5月1日12时起至8月16日12时止实行休渔，除钓具外的所有作业类型渔船，以及为捕捞渔船配套服务的捕捞辅助船（休渔期间从事鸢乌贼专项捕捞且取得专项捕捞许可证的渔船除外），统一进入休渔期。2023年广西应休渔船7535艘，全部按时进港休渔。目前，休渔秩序总体良好。

　　根据《农业农村部  公安部  中国海警局关于开展2023年海洋伏季休渔专项执法行动的通知》，广西于5月1日在北海举办海洋伏季休渔专项执法行动南海区启动仪式。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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