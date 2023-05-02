原标题：在提质增效的加速度中稳步向前

春日里，杭州地铁三号线二期项目世纪大道站施工现场，一声“开工”令响，两排工程车夹道齐鸣。这一天，浙江268个重大项目集中动工。

“重大项目，将对经济发展起到强力撬动作用！”浙江省发展规划研究院副院长潘毅刚说，“但是，在这个春天，抓项目推动经济发展的同时，各地不约而同把‘绿色’作为准入门槛。”

“只要有一个部门提出否定意见，项目就会‘一票否决’。”浙江省湖州市德清经济开发区党工委副书记、管委会副主任何建勋介绍，今年以来，开发区健全招商引资研判机制，将单位能耗、建筑容积率、亩均产出等指标融入项目准入条件，成立了产业项目前期推进工作专班，联合建设、国土等职能部门，实行每周会商研判机制。“前不久，一家电梯导轨生产企业有意落户，准备投资一个10亿元的项目。但开发区环保、建设等部门组成的招商引资团队前往调研后发现，这是一家高能耗、高排放的企业，虽然利税较高，但我们还是投了否决票。今年以来，开发区对26个入园企业进行了审查，否决了其中5个‘含绿量’不足的项目。”

在河北，招商引资与项目建设也开始从“招商引资”向“招商选资”转变，越来越“挑食”。“前不久，我们洽谈了一个装备制造项目，通过到企业实地考察、相关部门评审，发现该项目虽然符合开发区主导产业方向，但存在高能耗、低产出的问题，最终被我们婉拒。”河北邢台经济开发区党工委委员、管委会副主任郝丽双介绍，从去年至今，该区将十余个高投入、高消耗、高污染、低效益的项目拒之门外。

不仅新上项目要绿色，传统产业升级时也把“绿色转型”作为重要方向。

在福建石狮，鸿山污水处理厂的工业污水升级改造项目正在如火如荼地加紧施工。在现场，工人们正忙着安装管道。“这几年，环保排放标准提高，使印染企业生产流程发生了根本性改变——水质不能稳定达标，要么限产，要么强制升级改造。”石狮市工信科技局工业股干部李秋芳说，“这不，为了加快进度，我们正在进行多点、多面的平行作业……”

不止于升级改造，更多的绿色蝶变正在发生。

在山东聊城茌平区，一家生产电解铝的企业和小刘新村直线相距3公里。过去，企业和村子“老死不相往来”。一方面，企业常年保有1000多吨60℃左右冷却水，白白蒸发，“热”得难受；另一方面，小刘新村又为冬天设施农业怎么保温，“冷”得发愁。

去冬今春，茌平启动“全域碳中和协调治理先行区”试点，围绕“余热利用”，延伸管网，先后铺设10多公里的管道，将小刘新村在内的13个村、300万平方米的住房、1000余亩的温室大棚纳入余热供暖范围，双方终成“亲家”。

“余热供暖，企业最看中‘减碳账’。”这家企业的生产经理邵雷掰着指头算，“每小时向小刘新村输送至少180GJ热量，要是用煤，得烧6.2吨，这样一天节煤148.8吨，3个月取暖季就是1.3万吨，累计减排2.6万多吨二氧化碳，拿到碳市场能换大钱哩！”

这个春天，“腾笼换鸟”，绿色集聚产生的高质量经济形态逐步显现。

在甘肃庆阳，中国电信庆阳云计算大数据中心项目现场，项目主体已经封顶，工人们正在拆除模板和脚手架，室内工程同时进行。“项目计划于今年5月底完成，预计8月底完成首批1000台机架的交付和投入使用工作。”庆阳市工业和信息化局局长丑一斐说，作为国家数据中心集群之一，重点服务京津冀、长三角和粤港澳大湾区等区域算力需求的保障基地，庆阳数据中心集群正在加紧建设2.5千瓦标准机架，“今年，庆阳国家数据中心集群将围绕开工建设10万架算力的目标，立体化推进‘东数西算’工程十大绿色数据中心项目，园区基础设施建设全面拉开、集中开工，年内投资突破50亿元。”数据中心聚集效应加速形成，革命老区高质量发展加快建设。

从旧产业到新动能，从“黑臭水沟”到“水清岸绿”，从“闲置低效”到“腾笼换鸟”，每一帧改变都是高质量发展的缩影。这个春天，绿色发展在提质增效的加速度中稳步向前。（记者 卢璐 陆健 耿建扩 赵秋丽 李志臣 高建进）

(责编：乔业琼、杨迪)

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