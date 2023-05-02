原标题：新产品、新趋势、新布局 从“三新”透视AWE2023描绘的智慧生活新图景

新华网北京5月1日电（记者凌纪伟）4月27日至30日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海举行。作为家电与消费电子领域发展的风向标，重启后的AWE汇集千余家国内外参展企业，为全球消费者全景化描绘未来智慧生活的美好图景。

本届博览会呈现参观观众、参展品牌双火热的场面，置身现场，能够感受到新产品带来的惊喜，行业新趋势引发的启迪，以及企业对未来发展的新布局、新思考。

新产品首秀彰显家电行业发展新活力

护眼不伤眼的光年E68电视、“让玫瑰保鲜33天”的新品M鲜生冰箱、关注健康生活的畅享风Ⅱ空调……新产品发布一直都是AWE的一大看点。

电视市场在经历了高速增长后进入存量时代，行业转型要靠新产品开路。此次AWE期间，卡萨帝推出的光年E68智能电视，重点解决困扰用户的反光、眩光难题，以生态护眼的模式在日益内卷的市场中开辟出一条新赛道。海信发布了激光电视10年创新力作L8K，开启了客厅观影新体验。外资品牌夏普发布首台120英寸8K旗舰电视，彰显了在8K领域深耕数十年的成果。

近年来，冰箱产品一直延续高端化演进趋势。其中保鲜是消费者对冰箱产品的核心功能诉求之一。在长虹美菱展台，“送你一朵33天前的玫瑰”的标语十分醒目。“让玫瑰保鲜33天”，新品M鲜生冰箱继续冲击长效保鲜至高点。“嵌入式”满足了消费者艺术化、个性化家居空间需求，容声无边界系列605冰箱和容声双净无边界系列506冰箱新品带来整体化家居美学新享受。

奥维云网(AVC)数据显示，一季度国内空调市场零售量、零售额均实现同比增长。稳住利好趋势，需要空调企业提升产品品质。今年，海尔在展会上独家发布海尔空气大脑，在强大算法支撑下，提供自调节、自学习、自进化的全屋智慧健康空气解决方案。奥克斯带来的畅享风Ⅱ、奥知音Ⅱ、沐新风柜机等多款空调新品空体现了对用户智能健康生活的专注。

随着人们对美好生活的不断追求，厨房承载的内容越来越多。今年，万家乐携四大品类新品亮相AWE，林内携全品类厨房电器及净水系统、热水器等智能解决方案亮相，添可携清洁、美护和美食烹饪三大品类智能电器亮相AWE，苏泊尔展示了一款专为餐桌烹饪而设计的智能IOT电压力锅产品……厨电历来是新产品集中涌现的品类之一，本次亮相的这些新产品正在升级用户厨卫生活美好体验。

不难看出，今年AWE展览的数千家品牌中，既有大量新产品也有不少新品类，它们在AWE这个舞台上完成了新形象的首秀，彰显着家电行业的新活力。

中国家用电器协会副理事长徐东生认为，近年来创新产品、创新品类不断涌现，给家电市场带来亮点和活力。高端产品、新兴品类、新技术类产品成为拉动市场增长主要引擎。在研究消费需求特点的基础上，企业要通过新品类、新场景，寻找新增量。

新趋势满足消费者对品质生活新追求

新产品其实就预示着新趋势、新潮流。在消费品质不断提升的大背景下，家电行业的新趋势也逐渐显现。

产业经济观察家梁振鹏表示，如今的消费者更加青睐能提升生活质量的产品，品质消费的诉求也是指引家电厂家调整产品结构、优化服务、带来业绩增量的关键所在。

走进今年AWE“智慧场景”集群展示区，智能、高端、低碳、健康的行业新趋势扑面而来，在这里消费者能够充分感受到未来生活的新图景。

家电、场景、生活方式，这三步迭代升级诠释着海尔带给用户生活方式的进阶。今年，海尔再次以整馆的展示阵容为观众铺开了海尔智慧家庭的最新成果，在AWE现场搭建起“四大场景盒子”全场景智慧样板间，展示依托智家大脑打造的娱乐、洗浴、睡眠等N种个性化场景。

“观众看到的是海尔智家展现出的种种智慧家庭场景，看不到的是其在智慧家庭领域十余年的沉淀和积累。”帕勒咨询资深董事罗清启表示，作为行业拓荒者和引领者，海尔智家带动了各行各业的企业涉足智慧家庭领域。

除了家电消费从产品消费向场景消费迈进，AWE也掀起未来智慧生活、品质生活的新篇章。从科沃斯的爆款地宝T20 PRO扫地机器人，到烹饪料理领域的食万数字美味生态体系；从西门子全能舱pro洗碗机，到方太集成烹饪中心X20系列，生活家电厂商总能从家居清洁、数字美味生态中发掘出新的商机。

在万物互联的时代，智能家电又向前迈进了一大步。在智能科技馆，诸如科大讯飞、思必驰、涂鸦等人工智能及物联网企业，向外界展示了人工智能赋能家电的更多可能。此外，TCL持续发力AIoT，在展会现场为消费者带来更加主动智能的产品，体现了TCL在技术上的投入以及构建AIxIoT的全场景智慧健康生活的理念。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示，中国是推动全球家电和消费电子领域增长的主要引擎，重启后的AWE将通过全球视野及影响力的平台优势，带来先进的智能生活解决方案和科技含量高、新潮的产品与技术，持续引导家电及消费电子行业发展和消费趋势。

新布局为家电行业未来发展添新动力

智能改变了人们的生活，也吸引更多传统家电以外的企业入局。今年AWE，一些来自ICT领域的厂商纷纷亮相，立足企业在智能领域的优势，布局全屋智能赛道。

作为空间智能化行业先行者，华为全屋智能首次亮相AWE。“全屋智能，打开空间之门”，而华为已经开启了这扇大门。“华为为什么今天要来推开这扇门？因为这扇门上有三把锁，分别是连接、交互、生态，华为刚好有这三把锁的钥匙。”华为终端BG 首席战略官全屋智能产品线总裁邵洋说。

首次亮相AWE的品牌还有深耕3C数码的联想，它们展示了最新的智能家居场景的解决方案，展现了企业布局智能家居场景的决心。此外，传统卫浴品牌箭牌家居首登AWE，现场发布包含智能健康科技、智能场景等产品套系在内的“智慧生活新提案”，预示着企业业态重塑的新趋势。

在“双碳”背景下，加快绿色转型是家电行业持续高质量发展的内在方向。2023AWE高峰论坛上，中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和表示，家电企业要贯彻绿色发展理念，实现制造全流程、产品全生命周期的节能、减排、降碳，要扩大绿色产品供给，引导绿色低碳消费，为行业可持续、高质量发展注入新的动力。

“双碳”开启了全社会绿色低碳转型的新征程，纵观今年AWE的产品展示情况，也能明显看到家电企业已经踏上绿色发展的道路。

今年AWE，万和电气带来4款智能低碳化创新产品以及富氢创新技术的发布，该企业希望把低碳环保生活理念传递给更多的家庭。松下电器在AWE期间表示，将把长期研发的相关氢燃料电池技术拿到中国市场来继续推进，为中国家庭能源结构转型提供新的选择。方太表示，将通过源头减排、高效吸排、末端治理，构建一整套针对烹饪污染物的全过程治理技术体系，推动厨房健康发展。博西家电表示，公司诸如沸石技术洗碗机和防止食物浪费的冰箱等创新产品，将为中国家电行业的可持续发展提供助力。

AWE展会回归，让全行业看到了家电及消费电子产品智能化转型成果，听到了行业人士对智能跨界的思路分享，也让全行业对家电产业智能化的全维发展图景有了更为清晰的认知。

(责编：乔业琼、杨迪)

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