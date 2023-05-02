人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，5月1日，中国石化部署在塔里木盆地的“深地一号”跃进3-3XC井开钻。该井设计井深9472米，将刷新亚洲最深井纪录，为进军万米超深层提供技术和装备储备。

“深地一号”跃进3-3XC井开钻。受访者供图

记者了解到，“深地一号”跃进3-3XC井位于新疆阿克苏地区沙雅县，塔克拉玛干沙漠边缘。此前，它仅用时4.5天完成上部1500米地层的封固，此次开钻设计21天内钻达石炭系地层。

通常而言，4500米到6000米的井深定位为深井，6000米到9000米的井为超深井，超过9000米的井为特深井。

“跃进3-3XC井深达到9472米，除具有的地质结构复杂、高温、高压、高含硫化氢等难题外，该井设计有3400多米的水平钻进距离，面临套管下入难、岩屑在水平段易形成“岩屑床”等难题，施工难度大。”中国石化有关负责人表示，西北油田创新运用超深大位移技术，在地层下水平延伸3400米后获得丰富的油气资源；采用超深高温高效定向技术，让钻头像“贪吃蛇”一样在7200米深的地下快速行进，实现了水平井由短距离到长距离、由长周期到短周期的跨越。

目前，中国石化“深地一号·顺北油气田基地”钻探垂直深度超过8000米的油气井达到49口，多口井多项指标刷新亚洲纪录。顺北油气田已落实四个亿吨级油气区，成为近十年来塔里木盆地石油勘探新亮点。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经