人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月2日全国铁路客流继续保持高位运行，预计发送旅客1645万人次，安排开行旅客列车11548列。

数据显示，5月1日，全国铁路发送旅客1682.6万人次，开行旅客列车10944列，铁路运输整体平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客142万人次，上海局集团公司发送旅客371.1万人次，广州局集团公司发送旅客259.1万人次。

国铁集团相关负责人表示，各地铁路部门充分运用铁路12306售票大数据分析旅客出行需求特点，最大限度挖掘运输潜力，动态调整列车开行方案，持续增加客流集中方向运力，努力满足旅客群众出行需求。

此外，各地铁路部门认真落实基本服务，积极推出特色服务，努力为旅客提供更好的出行环境和旅途体验。北京局针对旅客出行高峰，组织管内各大车站干部职工成立突击队，在自助售（取）票区、售票厅、进站口、出站口、电梯、站台等岗位维护秩序，加强宣传引导，为旅客在购票、候车、进出站、上下车等环节提供服务帮助，确保旅客候乘、出站顺畅、便捷。

呼和浩特局集团公司包头站推出“温馨服务链”工作法，发现需要重点服务的旅客，及时联动不同岗位工作人员开展接力服务；郑州局集团公司郑州东站在候车厅设置登机牌自助打印机，乘坐城际列车到机场换乘的旅客可提前办理值机。

武汉局集团公司汉口站在出站环节开设免检通道，旅客可快速无缝换乘地铁；西安局集团公司汉中车务段、安康车务段设立学雷锋志愿服务点，为旅客提供常备药品、胶带、老花镜、口罩等便民服务用品；济南局集团公司主动对接城市交通部门，安排延长7条公交线运营时间，增加出租车、网约车接驳点，方便旅客快捷换乘；上海局集团公司上海虹桥站开设“一窗通办”服务窗口，为需要同时办理退票、改签、重新购票的旅客提供一站式服务。

南昌局集团公司在井冈山至北京西的D734次列车上提供“爱心护苗网”服务，保障使用中铺的儿童旅客安全；南宁局集团公司南宁东站协调当地交警，在旅客到发高峰时段及时疏导车站周边车辆，提升旅客乘车出行效率；成都局集团公司部分列车推出儿童套餐、家庭套餐等，满足旅客差异化用餐需求；兰州局集团公司平川西站、靖远北站推出“高铁管家”和“方言问询”等特色服务，为去年底新开通的银兰高铁沿线旅客提供线路规划、出行问询等服务。

该负责人表示，5月3日是返程高峰，铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放。“假日期间，铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。”

(责编：乔业琼、高雷)

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