本报记者 王 亮 李 洋

数据来源：国家体育总局、国家统计局等

图为5月2日游客在山东日照阳光海岸绿道上骑行。

本报记者 王 亮摄

金沙碧海，白鸥蓝天。在城市与海洋的交界处骑行，身侧葱郁草木闪过，面前轻柔海风吹来。5月1日，山东日照海滨国家森林公园，“骑遇日照”全民健身骑游生活节第三期如约而至。

入春以来，骑行队伍川流不息，构成街头巷尾的移动风景；打开手机，诸如“晒晒骑行风景”等内容，成为社交平台的热门话题。如今，自行车再度风靡大江南北。据中国自行车协会数据，2022年自行车电动自行车规模以上企业营收2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上，预计2023年行业各项经济效益指标将持续恢复。

小车轮转动大产业，持续升温的“骑行热”，不仅带动自行车产业快速发展，还衍生出更多次生消费，与其他行业交叉融合，创造了不少新的就业岗位。记者近日在安徽、山东等地走访，看看各地在促进体育产业创新、丰富体育业态方面的新气象。

拓展骑行空间，创造消费场景

威海路是日照东港区次级主干道，曲阜师范、山东体院的日照校区坐落于此，路旁体育用品店面扎堆。

记者随意走进一家运动自行车专卖店。新到货的车辆立在店门口，店员正忙着拆封、组装。店铺内部，造型各异的运动自行车满满当当，店长李根生正忙着向顾客介绍产品。

“运动自行车主要有宽胎平把的山地车、窄胎弯把的公路车、精致小巧的小轮车、前后有货架的旅行车……”李根生说，“目前最受欢迎的当数公路车，往往是一到货就会有顾客上门。”

这家店开业已有10个年头，从去年开始，李根生真切地感受到骑行“火”了：“一年卖掉1500多辆车，销量创下历史新高。”

生意为啥这么火？李根生向东指了指：“周边生活、商业配套成熟，距离海边只有两公里。骑行的人越来越多、骑行的环境越来越好，我们跟着沾光。”日照近年来打通了总长60多公里的两条绿道，山海风情绿道串联湖光山色，阳光海岸绿道临海而建、连接16处景点和民俗村。

港口城市向海而生，沿海绿道也在铺展商机。在日照海滨国家森林公园西北3公里处，山海风情绿道东起点的两城扬水站自行车驿站人气颇高。

这座两城河畔的两层小楼，由市级文保单位改造而来，外观保留历史风貌，内部进行重新装修。一层提供自行车维修、租售服务，二层用作咖啡厅，供骑友休息、交流。“开业才一年多，去年进店超3万人次，今年会推出更多产品和服务。”驿站负责人介绍。

拓展骑行空间，就是在创造消费场景。在日照，骑行绿道串联起北部山岳旅游资源和东部海滨旅游资源，“山海联动”，成为市民游客参与全民健身的好去处，也创造了城乡融合发展的新廊道。

放眼全国，青海湖环线、川藏线、新藏线等传统骑行路线，浓缩西南景致精华的大香格里拉环线、沿河西走廊行进的丝路之旅、古今文脉揽胜的大运河文化之旅、海滩椰林如画的海南岛环线等新兴路线，同样有力地推动着沿线地区汇聚人气、增添发展底气。

“近年来每逢长假，文旅部与国家体育总局会推出‘体育旅游精品线路’，越来越多地方也在开发本地骑行路线。”中国自行车运动协会副秘书长彭海波建议，各地不断提升软硬件条件，打造骑行友好型环境，从城市规划起做好引领，在沿线建设上持续跟进。

国产品牌崛起，推动产业升级

“五一”假期前夕，国家体育总局公布了49家体育领域国家级专精特新企业及9家制造业单项冠军企业。其中，专营自行车整车或配件生产的达到7家。据了解，目前的自行车装备市场，服装、鞋袜、智能穿戴设备等细分领域规模也在逐渐扩大。

在山东乐陵经开区，泰山瑞豹复合材料有限公司总经理王春青从兜里掏出一个电子秤，挂上一辆公路车的车梁，屏幕显示“5.80千克”。“这是我们推出的最轻便的车型，重量和一桶花生油相当。”王春青说。

检验公路车性能，有一个关键指标：重量。车辆的轻便快捷，离不开新材料的应用。据介绍，瑞豹在碳纤维自行车车圈、车架、车座制造等方面拥有65项自主创新技术，是国家专精特新“小巨人”企业和山东省“瞪羚”企业。

近两年“骑行热”带来市场活力，让公司得了实惠，更添信心。“去年内销翻番，眼下部分订单更是排到了年底。”王春青说，为了更好满足市场需求，公司扩建了生产线、上马了智能化生产项目。

小车轮转动大产业，不少传统国产品牌也因此活力焕发。据美骑网《2022年中国自行车行业调查报告》，永久牌自行车仍保有2%的用户拥有率。

据统计，骑行群体中，67%以上的受访者拥有超过2辆车，购车预算在8001元—30000元区间的用户占比47.3%；除整车外，把套、坐垫等小零件，传动系统、轮组等大部件，骑行服、头盔、鞋袜、码表等装备以及维修保养工具等，国产品牌的用户认同度也处于上升趋势。

中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰表示，不少国内车企着力打造品牌美誉度，逐渐在中高端运动自行车市场占据一席之地，“随着城市骑行环境改善、赛事活动数量大幅增长，相关企业将迎来更好的发展环境。”

办好赛事活动，释放集聚效应

徽派风格的拱门下，伴随着出发信号，脚踏上锁的咔咔声打破沉静，近千名参赛选手开展角逐——在黄伟生心中，这就是最美妙的画面。

黄伟生是安徽黟县悦途体育公司的负责人。日前，公司负责办赛的第十八届中国黄山（黟县）国际自行车公开赛举行。从筹备到预热再到执行，他前前后后忙活了两个月。越是临近比赛日，现场越是忙碌，测一测主舞台地板够不够结实，看一看行进路线有没有清障……“勘察场地和赛道，是组织赛事活动的基础工作。最重要的是安全，然后是流线、布局等其他内容。”黄伟生说。

为什么现在越来越多的地方热衷办赛？“以文塑旅、以旅彰文。”黄伟生说。他以黟县为例，算了一笔收入账。

这座国家历史文化名城地跨黄山山脉，旅游资源和客流本就丰富。办赛之初，凭借地理优势进行宣传，易于吸引选手参赛、群众观赛，涵养赛事文化；赛事举办以来，也着实拓展了旅游产品、丰富了旅游体验，极大促进了体旅融合。

“这两年，报名通道一开启，半天工夫就满额了。今年，报名系统还添加了本地旅游产品服务，组合打包了住宿、餐饮、景区、交通接驳等县内资源。”黄伟生介绍，主办方提供的参赛包里，除了基本的骑行装备，还有当地黑茶、黑果、黑粮、黑鸡等特产；主会场还设置了农副产品展销、非遗传承展演区域，“徽州木雕、花灯、徽墨和糕点制作，尤其受欢迎。今年赛事前后，仅线上订单额就超过600万元。”

当体育产业与文化、生态、旅游、会展等行业相结合，“赛事+”融合性产品体系随之成形。“骑行等户外运动可串联景点、民宿、村庄等，实现不同业态各自经济特征的优势互补，既能拥有更大的市场半径，又能满足参与人群的多元化消费需求，更好释放集聚效应。”中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄表示。

本期统筹：程聚新

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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