人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

云南省两千多个抵边自然村全部通邮，赤耐乃村前村一组实现家门口投递

邮路绵延  山乡巨变（一线调研）

本报记者  沈靖然
2023年05月04日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，实现抵边自然村邮政普遍覆盖。去年11月30日，云南省2207个抵边自然村全部实现邮政服务覆盖，有效解决了农村邮政服务“最后一公里”的问题，对满足村民生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。

　　近日，记者走进一个抵边自然村，记录这个边境小村邮政建设的生动实践，展现边疆地区兴边富民的新图景。

　　——编  者  

 

　　远离家乡，最想念的味道是什么？在云南昆明上大学的李幸英说，那还得是家里腌的土腊肉。

　　李幸英的家在高黎贡山深处。这个叫赤耐乃村前村一组的小村庄，是云南省怒江傈僳族自治州泸水市称杆乡下辖的一个抵边自然村，山高路险，紧挨边境。

　　五年前，李幸英到州里上高中。为了让女儿尝到家乡的味道，李幸英的父母每隔个把月就要带上自家腌制的腊肉、酸木瓜，骑摩托车穿越26公里山路，到乡邮政所寄包裹，一趟至少1小时。

　　地处西南边陲的云南省，像前村一组这样的抵边自然村共有2207个，占全国的64%，村落分散，且绝大多数位于边远山区，交通闭塞。过去，这里的村民要想收寄快件，都得像李幸英家一样，跑到通邮的建制村或乡镇邮政所。

　　2022年3月，云南省开展抵边自然村邮政服务覆盖数据全面核查，结果显示，当时云南共有待通邮抵边自然村2148个，占全国的90%；如果把它们距所属乡镇邮政局所的单程距离加起来，超过4.1万公里。

　　当年7月，云南省邮政管理局和中国邮政云南省分公司联合出台方案，以怒江州泸水市48个村和西双版纳傣族自治州勐腊县264个村为试点单位，推进抵边自然村通邮工作。前村一组正是第一批试点村之一。

　　2022年10月，试点村实现全部通邮；同年11月30日，云南省2207个抵边自然村实现邮政服务全覆盖。

　　从26公里到家门口就能投递，近几年李幸英家收寄包裹越来越便利。“现在不光寄特产更方便，姑娘也常给我们老两口网购衣服和日用品。从沿海地区发货的包裹，三四天就能送到手上，再不用下山取了！”李幸英的妈妈兴奋地说。

　　邮路绵延，山乡巨变。

　　忆往昔——  

　　赶骡马，过溜索，翻山跨河邮路艰辛

　　“唉咦！我是一个赶马的傈僳人啊！”唱起年轻时赶马的歌谣，克花益老人的思绪被拉回到几十年前。

　　山间铃响马帮来。奔腾咆哮的怒江水切割出一条狭长的天堑，两岸群峰雄峙，横亘千里。望天一条缝，看地一条沟，很长一段时间里，骡马车队是云南山区运输物资的主要方式。

　　克花益今年75岁，早年间曾在怒江的高山深谷里赶马运货，1970年正式成为称杆乡邮电所的邮递员，直到2005年退休。

　　“从前，邮件包裹从丽江运到怒江，要跨澜沧江，翻碧罗雪山，横渡怒江，再翻越高黎贡山，至少需要10天时间，一路翻山越岭、风餐露宿，每年都有很多运货马匹累死在路上。”克花益回忆。

　　上世纪70年代的称杆乡邮电所，是建在怒江西岸半山腰的一处土瓦房，泥巴糊墙，屋顶漏雨。“为保护邮件包裹和报纸信件，我们就拿塑料布把包裹挡起来。”克花益说。

　　邮电所在怒江西岸，东岸的古登乡同样是克花益的投送区域。以前江面没有桥，若不想绕几小时山路，怒江之上的条条溜索，就是最快捷的跨江方式。

　　从一头溜到另一头，风从耳边呼呼过，怒江水在脚下奔涌。克花益告诉记者，每次过江他都把邮包紧紧地捆在腰上，防止峡谷横风吹跑邮件。

　　现任称杆乡邮政所所长的桑南才，1987年就到称杆乡当邮递员了，和克花益共同负责称杆乡所有村寨的邮件投递业务。

　　“村村寨寨很分散，没有公路，全靠双脚把邮件送到。”桑南才回忆，“我俩每人负责一条线路，每次出发带齐所有邮件报纸，每天要走30到40公里山路。晚上就歇在村子里，第二天睡醒继续去下个村子送件，6天才能送完所有件。”

　　随着脱贫攻坚任务胜利完成和乡村振兴战略全面推进，如今怒江州已发生可喜变化：江上42对溜索改造成36座跨江桥梁，怒江、澜沧江、独龙江上已建成各类跨江桥梁140多座；怒江美丽公路连通沿线3个县市19个乡镇30余万群众，州内272个建制村全部通了硬化路。桑南才不用再徒步走山间小路，换成了摩托车投递。

　　从2019年开始，称杆乡邮政所将服务延伸到各个建制村，邮递员每周固定3班到村委会投收包裹。以前村一组所在的赤耐乃村为例，收寄包裹距离缩短了19公里。2021年，中国邮政云南省分公司新增投递人员386人，机动车122辆，投入资金7724万元，增加投递段道327条，实现建制村百分百直接通邮。

　　变化不只在云南。据统计，党的十八大以来，我国补建了8440个乡镇邮政普遍服务局所，实现了邮政服务局所乡镇全覆盖，全国55.6万个建制村直接通邮。

　　看当下——

　　增人力，保投送，全通邮便利百姓生活

　　清早到达称杆乡邮政所，只见桑南才正在整理邮箱，里面有三个包裹两份报纸，一会儿要送到前不久刚通邮的抵边自然村。记者提出能否坐上摩托车跟他走一趟，桑南才笑道：“小伙子走嘛，山路陡可要扶好！”

　　峡谷的山风从耳边掠过，路顺着山势盘旋向上，“邮政绿”摩托车加足马力，壮美的怒江大峡谷渐渐到了脚下。行至半山腰，桑南才停下车，领着记者往山梁上的一条小道走。

　　路陡土滑，一侧是陡峭山崖，一侧是深不见底的峡谷。“以前大路没修通时，我们投递就走这种羊肠小道。”桑南才告诉记者，怒江的雨季时常伴随泥石流、塌方，那时候摩托车走不了大路，他和同事们还得扛起包裹重走这条山梁小道。

　　站在崖边，眺望山下，茫茫天地间，分布着几个倚山而建的小村子。“抵边自然村通邮，交通是第一难。”桑南才感慨。去年泸水市被确定为通邮试点后，称杆乡共有13个抵边自然村被纳入其中，大多分散在高山之上，村与村之间隔山架岭，有时明明就在山对面，却得绕上半天路。

　　重新上路行车，摩托车在山路上颠簸了约1个小时，终于到达目的地——前村一组。“我们这一路啊，到赤耐乃村村委会是19公里，再骑7公里，就到前村一组了。”桑南才说。

　　距离为何算得如此准确？“抵边自然村通邮，意味着投递距离变长，覆盖面积更大。只有把里程算清楚，才能准确算出需要增加多少人力投入。”桑南才告诉记者。

　　“从去年8月开始，我和公司运管人员几乎把泸水市所有乡镇跑了个遍，和当地邮递员一起实地勘察抵边自然村的线路、运营里程，记录道路情况。”中国邮政怒江州分公司副总经理仰国栋说，“拿称杆乡来说，增设13个抵边自然村投递点后，多出200公里里程，我们需要新招4个邮递员，才能保证每周3班的投送频率。”

　　在前村一组，桑南才把包裹送到服务点后，打电话通知村民小组组长七生益来收件。“一个抵边自然村邮政服务点，就能辐射周边几个村民小组。为节约时间，我们在每个村民小组都找了邮件转接负责人，每人每月补贴400到500元，由他们上门发放包裹。”桑南才说。

　　随着一项项工作推进到位，2022年10月1日，泸水市48个抵边自然村全部通邮；11月，怒江州356个抵边自然村陆续完成邮政服务覆盖。11月30日，随着普洱市西盟佤族自治县105个抵边自然村村民小组开展固定频次投递服务，云南省2207个抵边自然村全部实现邮政服务覆盖。

　　中国邮政怒江州分公司运营管理部经理和树才说：“这些抵边自然村的村干部、村民都非常支持我们工作。有的把村里的活动室、会议室腾出地方，还有些村民把自家小卖铺腾出一个货架，专门用来临时存放邮件包裹。”

　　自2022年10月至2023年3月，中国邮政云南省分公司在全省抵边自然村共投递包裹6.7万多件，报纸5.1万多份，揽收邮件6759件。这些数字背后，是更高质量的公共服务和边疆百姓更便捷的生活。

　　谋长远——

　　通5G，开直播，新邮路助农产品“飞”出深山

　　“家人们快来看，我手里的核桃、草果，都是我们怒江纯天然的农产品嘞！”38岁的村民李方文是前村一组的直播网红，直播间搭在自家阳台，背景是美丽的大山。不远处，一座信号塔矗立山坡，流畅的信号让直播没有丝毫卡顿。

　　中国铁塔怒江州分公司泸水区域经理和东昌告诉记者，前村一组的这座信号塔目前有三家运营商的4G信号，移动5G（700M）网络升级工程正在施工中，预计5月底完成部署。“截至2022年底，怒江的边境线上共建成78个通信基站，18个沿边乡镇79个行政村完成4G网络100%覆盖，5G网络覆盖率达76%，剩余未覆盖行政村将在今年内完成5G网络建设。”和东昌说。

　　忙完一场直播，李方文告诉记者，除了自家种的农产品，附近村民也会委托他售卖。“平均每个星期我要寄20个包裹，一年下来得有千把件。”李方文说，“从去年10月开始，邮政服务通到我们家门口，桑大哥和另一个邮递员杨小飞每周3次定期来收件，我也能把更多时间放在田间管理和直播运营上。”

　　“整个称杆乡，不少村民经营着自己的网店和自媒体账号，通过网络推介大山里丰富的农产品，通邮后他们更方便了。”杨小飞告诉记者。

　　农村寄递物流体系的完善，给乡村发展打开了新空间。“我们在邮政公司的直播账号上开展助农直播，专卖农户的特色农产品，每场直播平均有200到300单的交易量，所有的收益都会给到农户。”仰国栋介绍，中国邮政还通过“邮乐购”等自营电商平台，把农产品变成农商品，从大山深处走向全国。

　　除了销售端有了新渠道，畅通的邮路也给村民带来不少新鲜消费品。

　　年轻帅气的李南新是村里的生态护林员，他告诉记者，自己身上的衣服和鞋子都是网上买的，便宜又时尚；村民二华妞也说，自己喜欢在网上买衣服和化妆品。

　　赤耐乃村村委会副主任唐玉珍最近走访时发现，通过网购生产用品，村民的农业生产效率提高不少。

　　“有村民在网上购买玉米新品种，产量相较老品种提高不少。”唐玉珍说，“村民们采购的饲料粉碎机，也顺着邮路直接寄到手中，村里200多户养殖户都用上了新设备。”

　　李幸英的哥哥李幸福是前村幼儿园的老师，幼儿园共有26个孩子就读。他告诉记者：“孩子们喜欢做手工，前段时间我网购了美工用品，拆包裹时孩子们都乐坏了，一起看着网上视频教程学手工。边境小村虽远，如今也和外面的世界紧紧连在了一起。”

　　本期统筹：邓剑洋  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”
　　2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。 起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。…
柳祥国：创“锌”带头人 用心做就有无限创新可能
　　“锌电解的工艺看似简单、流程短，但其中包含了很多技巧和学问。只要用心去做，就会有无限创新的可能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部