上海数据交易所国际板启动建设
探索国际数据流动新机制
2023年05月04日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海5月3日电 （记者沈文敏）近日，上海数据交易所国际板启动建设，探索数据跨境双向流动的新机制，推动国内外企业开展数据跨境流通业务合作，实现全球数据互联互通。
上海数据交易所总经理汤奇峰表示，国际板目前挂牌的数据产品已有近30个，主要服务于国际高水平经贸往来和文化交流合作等领域，为做好此项工作，上海数据交易所正加快推进跨境数据交易制度体系建设，深化基础设施布局，构建合规有序的国际数据流通机制。
上海数据交易所国际板的启动建设，将进一步深化国内国际两个市场布局，促进全球数据产品流通交易，推动数据要素市场更高水平对外开放，为对标《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等数字经济国际通行规则提供实践基础。
《 人民日报 》（ 2023年05月04日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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