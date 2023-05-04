本报记者 韩春瑶 李 蕊

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家电产业是山东青岛的支柱产业之一。今年以来，青岛家电产业集群保持良好发展态势，一季度家用电器制造业完成工业增加值同比增长5.2%。随着经济呈现回升向好态势，消费市场不断回暖，家电产业规模有望进一步扩大。

如今，青岛家电产业加快转型升级，提升产业链供应链水平，正向高端化、绿色化、智能化方向不断迈进。

走进山东省青岛市海尔洗衣机互联工厂，无人驾驶运输车来来往往，机械传动带不停运转，精密的零部件在机器人手中“舞动”，一块块电机被装进滚筒洗衣机内。

在生产线末端，一台台白色洗衣机被打包装箱。“今年以来企业迎来新一轮生产热潮，工厂全力开工保障生产进度。”海尔智家股份有限公司副总裁徐萌介绍，一季度，海尔在青岛的工业产值增幅达13.5%，“透过增长的数字，我们看到市场信心逐渐回来了！”

洗衣机产销两旺，是青岛家电产业蓬勃发展的一个缩影。家电产业是青岛具有国际竞争优势的支柱产业，也是青岛“工业强市”战略的重要支撑产业。近年来，青岛市大力振兴发展实体经济，锚定重点产业链，在建链、延链、补链、强链上下功夫。今年一季度，青岛家用电器制造业完成工业增加值同比增长5.2%，非专业视听设备制造累计完成工业增加值同比增长26.2%，实现了良好开局。

订单需求旺盛

企业赶工正忙

在海信视像科技公司黄岛基地智能制造车间，设备“咔哒咔哒”声不绝于耳。机械手闪展腾挪、挥舞臂膀，钳子如同手指，灵活抓取一块块玻璃，卡合在背光板上，装配、检验、自校……穿梭之间，自动化生产线“吐”出一台台液晶电视机。

厂区仓库旁，运输工人忙前忙后，将一箱箱货品装载上车。“企业今年订单需求旺盛，一季度85英寸及以上大屏电视的销量同比增长108.9%。”海信集团控股股份有限公司董事长贾少谦说。

“今年以来，随着疫情防控平稳转段，稳经济各项政策效果持续显现，国内消费逐步回暖，家电产业有望实现稳定增长。”澳柯玛股份有限公司董事长张斌说。

龙头企业增长势头不减，新兴家电企业也在茁壮成长。青岛海氏烘焙电器有限公司以烤箱为主打产品，企业通过研发中高端烘焙电器及其周边产品和服务，不断拓展烘焙消费场景。海氏智能化产品总监徐卫介绍：“2022年，海氏通过产品线升级以及智能化改造，品牌成交额同比增长15%。2023年，我们有信心达到一个更高的增长速度。”

2021年，青岛智能家电产业集群成功入选工信部国家先进制造业集群，家电产业规模连续多年保持较快增长。青岛市工业和信息化局党组成员、副局长姜海天表示：“2022年，青岛家电集群在产量、利润、营业收入等方面均实现稳步提升。2023年随着经济呈现回升向好态势，家电产业规模有望进一步扩大。”

数字赋能生产

推动补链强链

跟随工作人员，记者来到海信视像黄岛基地质量前置平台前，只见电子大屏上，从供方库存到发货、收货的数据实时更新，一目了然。

指着屏幕，生产基地相关负责人介绍：“公司搭建数据采集与分析系统，打通与供应商的计划协同、订单协同、质量协同信息流，原材料实现全过程追溯，有效保障了产品质量，提升了交付效率与周转速度，供货周期缩短20%以上。”

“如今，家电产业的竞争已从单家企业之间的竞争逐步过渡到整个供应链的竞争，提升供应链水平十分关键。”海信集团研发与供应链管理部副总经理朱彤说，“企业发挥龙头企业带动引领作用，连接产业链上下游优势资源，同时与供应商成立联合实验室，发挥平台优势协同研发新技术、新材料，不断提升家电产品的品质。”

家电产业实现高质量发展，稳定的产业链供应链是关键保障。“近年来家电产业格局加速重构，产业区域竞争日趋激烈，青岛家电产业发展也面临一些短板，如本地配套率及配套水平不高、家电品类较为单一、研发投入仍有提升空间等。”姜海天介绍。

面对发展短板，“链主”企业加强产业链上下游协同联动，持续加大产业投资，吸引产业链配套企业集聚。

来到澳柯玛智能家电强链产业园项目现场，挖掘机来往穿梭，塔吊挥舞巨臂，工人们挖管沟、扎钢筋，一派紧锣密鼓施工的热闹景象。“截至目前，1号、2号通用厂房主体结构已封顶，二层钢结构钢梁、钢檩条已安装完成，项目预计今年下半年竣工。”产业园相关负责人介绍。

为补足产业链的短板，澳柯玛积极推进智能家电强链产业园建设，提高企业自配率，延伸产业链条，打造家电产业链本地强链示范基地。据介绍，海尔、海信、澳柯玛等龙头企业不断加大智能家电领域投资，今年在建的14个家电项目总投资超380亿元。

企业苦练内功、加强协作，政府也积极出台措施，推动家电产业集群补链强链。近年来，青岛市出台《推进全市智能家电产业集群发展工作方案》《青岛智能家电产业发展行动方案（2022—2024年）》等系列方案，立足家电产业基础，把握高端智能家电发展趋势，推动智能家电产业带动关联产业协同配套发展。按照规划，到2025年，青岛市智能家电产业链产值规模将突破3000亿元。

创新驱动发展

激活消费潜力

近年来，青岛开启从传统家电到智能家电、从智能产品到智能生态的转型升级之路，打造出卡萨帝、斐雪派克等20多个高端家电品牌。

记者在走访中还发现，除了不断提升产品品质、丰富产品功能，家电企业对高端化智能化发展还有更深入的理解并进行了诸多尝试。

跟随一名顾客，走进位于崂山区的海尔智家三翼鸟青岛体验中心001号店，坐在智慧客厅的沙发上，对着电视屏幕说一声“我要看电影”，听到“指令”，窗帘缓缓拉上，灯光依次关闭，按摩椅同步开启。“智能家电、智慧场景之间交互联动，只需一句话，就能切换运动、游戏、影院等多种模式，轻松享受娱乐视听体验。”导购员介绍，“智能家电不仅为用户提供便利，还能守护健康，当监测到室内空气质量下降时，空调自动开启新风模式。”

“随着消费者对智能家电的接受度越来越高，智能家电也从单品智能化逐渐向场景智能化发展。以应用场景为中心促进家电与家居融合发展，实现人与家电之间更便捷的交互，为用户提供更优质的服务体验，正成为越来越多家电企业的发力方向。”三翼鸟市场总经理张华军分析。

为推动家电产业高端化智能化发展，青岛市围绕产业链部署创新链，于2021年组建国家高端智能化家用电器创新中心，推动重点领域共性关键技术突破，提升行业创新能力。国家高端智能化家用电器创新中心总工程师翟翌立说：“通过紧抓产品高端化、智能化、场景化发展趋势，补短板、锻长板，突破共性关键技术，加速实现创新技术成果转移和商业化应用，将不断提升我国高端智能家电及相关产业在全球价值链中的地位。”

为进一步挖掘家电市场潜力、促进家电消费，青岛市、区两级今年启动“亿惠青岛消费年”活动，鼓励企业对绿色低碳家电产品扩大优惠力度，点燃市场消费热情；开展智慧产品推广应用，通过政策引领、示范带动，推广普及超高清视频等服务，引领信息消费升级等。

“随着智能家电下乡活动、厂家和平台以旧换新活动深入推进，城乡消费者对智能家电的需求将被进一步激发，行业仍有很大增长空间。”姜海天说。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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