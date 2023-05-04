本报记者 沈文敏

百余款全球首发新车集体亮相，众多跨国车企负责人纷至沓来……近日闭幕的第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称“上海车展”）为全球汽车市场提振信心、注入活力。

从这届上海车展来看，新能源、智能化已成为汽车行业的显著特征。参展车企纷纷带来最新产品，特别是国内传统车企和新势力品牌集体发力，以期抢占新赛道先机。

这届车展上，上汽集团发布“新能源汽车发展三年行动计划”，提出到2025年，上汽新能源汽车年销量达350万辆，较2022年增长超2倍，年复合增长率达50%，其中自主品牌在新能源汽车整体销量中占比达70%。

借助上海车展的平台机遇，外资品牌负责人纷纷来到中国，为加速融入中国市场做好准备。“近年来，企业不断研发新技术和新产品，增强本土化运营能力。中国汽车行业在电气化和自动驾驶等方面发展趋势显著，为企业提供了巨大发展空间。”舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克说。

当前，汽车行业正在经历巨大变化，重塑着人们的出行体验。“未来，汽车将具有交互主体多、交互方式多、交互黏性强、计算零件多、数据规模大等特征，不只是交通出行工具，更是生活工作的交互生态场景。”斑马智行联席首席执行官张春晖说。

汽车作为消费的大头，约占社会消费品零售总额的1/10。今年一季度，国内新能源乘用车零售销量达131.3万辆，同比增长22.4%。3月份新能源车国内零售渗透率34.2%，较去年同期提升6.1个百分点。2022年，全球新能源汽车产量突破1000万辆，其中六成为中国制造。作为全球最大的汽车消费市场和生产国，中国持续领跑电动化、智能化变革，在产品竞争力、市场规模、市场活跃度等方面，中国汽车行业已成为全球风向标。

“上海车展不仅能为整车和产业链企业搭建一个展示新产品、新技术的舞台，更重要的是可以提振市场信心、推动汽车消费，成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂。”乘用车市场信息联席会相关人士说。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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