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海南离岛免税提货新规满月

近3.5亿元免税品“即购即提”

2023年05月04日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口5月3日电  （记者曹文轩）5月1日，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式政策迎来“满月”。据海口海关统计，政策落地首月，海口海关共监管“即购即提”免税购物金额3.48亿元，购物件数36.28万件，购物人数16.36万人次。旅客采用“担保即提”方式购买免税品75件、75人、免税购物金额599万元，整体运行平稳有序。据海口海关统计，《允许“即购即提”方式提货的离岛免税商品清单》中15类商品均有旅客选择，其中最畅销的商品为化妆品、箱包、服装服饰。

　　据悉，为确保新的提货方式顺畅实施，海口海关对离岛免税监管系统按照政策内容进行了匹配升级，并不断完善。海口海关口岸监管处相关负责人表示，该关将继续以“智慧海关”建设为抓手，在监管系统改造升级、人力资源配置优化等多方面发力，持续释放离岛免税政策红利，助力海南国际旅游消费中心建设。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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