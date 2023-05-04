本报记者 蒋云龙

3月10日，阿克苏教育学院举办今年首场招聘会。

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阿克苏市民的休闲生活。

王 拓摄

阿克苏苹果丰收。

王 拓摄

孩子们在楼上像小鸟一样叽叽喳喳，吐尔迪·沙吾提和亲戚们在一楼客厅围坐着说笑谈天，妻子美丽坎木·达吾提走出厨房高声喊道，“吃饭啦，吃饭啦。”这一大家子40多人的欢乐聚会，每个月都有一到两次。

这里是新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市依干其镇依干其村的民俗一条街，36户人家，家家都是两层小楼，有院子，还有菜地。吐尔迪·沙吾提在院子里种上了各色的果树，这个季节，粉白的杏花开得很美。

坐落在塔克拉玛干沙漠西北边缘，阿克苏地区地理环境并不优越。近年来，当地各族干部群众埋头苦干，在戈壁滩上兴建起了工业园、农业园、宜居宜业的城市和乡村。2022年，阿克苏地区生产总值1739.54亿元，固定资产投资增长26.3%，主要经济指标跑到了全疆前列，许多工作实现了从跟跑向并跑、领跑的转变。

年度计划投资超千亿元，民间投资占比过半

石小华算了一笔账：从广东东莞出口到中亚，一个流程是20天，从新疆阿克苏出口到中亚，只需要6天。

“东部走海运便宜，但是在新疆走陆运更灵活，回款更快。”新疆华羿元腾通信设备有限公司负责人石小华说，为此，他来到阿克苏经济技术开发区注册了新的公司，瞄准中亚市场，生产充电线、蓝牙耳机、生活小家电等电子产品，今年接到的订单已经超过1000万美元。

乘着向西开放的春风，一大批企业来到了阿克苏地区。2022年，兴发化工5万吨二甲基亚砜（二期）、华羿元腾智能设备、佳林万家刨花板、蓝晶蓝宝石材料等项目顺利投产，腾宇UTG超薄柔性玻璃、烯创石墨烯、南疆智慧物流园等一批优质项目开工建设。这一年，阿克苏经济技术开发区实现总产值200亿元、同比增长61.3%。

“2023年更是个火热的建设年，前两个月，我们完成固定资产投资9036万元，同比增长71.14%。”阿克苏经济技术开发区（西城片区）管理委员会经发分局统计员热汗古力介绍，今年，经开区固定资产投资项目就有59个，总投资达319.87亿元。

“新疆将是我们企业发展壮大的福地。”石小华说，阿克苏的“一件事一次办”套餐服务事项特别实用，从建设到招工，都提供了无微不至的服务，企业发展速度远超预期。

在一望无际的戈壁滩上，这个工业园区正在以超乎预期的速度生长拔节。它的生长并非孤例。2023年，阿克苏地区拟实施固定资产投资项目1213个，年度计划投资1130.1亿元，其中民间投资占比超过了一半。

“阿克苏深入实施优势资源转化战略，加快推进‘六大资源’转化利用，着力打造‘七个基地’，培育壮大‘八大产业集群’。切实把资源优势转化为产业优势、经济优势和发展优势。”阿克苏地委书记吴红展说。

无土栽培还节水，农户承包能增收

在石头叠石头、沙子垒沙子的荒滩上，能搞农业吗？阿克苏地区的干部群众开动脑筋、改革创新，还真干出了一番农业新图景。

走进阿克苏市阿依库勒镇千亩万吨戈壁设施农业基地，422座蔬菜大棚排列得整整齐齐。棚外是石头、沙砾、干燥和狂风，棚内湿润温暖，绿意盎然，让人刹那间如同回到了南国。

“水和土是农业发展的关键，也是我们戈壁地区搞农业的瓶颈所在。”阿克苏市农业农村局项目科工作人员江涛介绍，近年来，阿克苏市大力发展设施农业，阿依库勒镇设施农业面积达到1338亩，建成422座蔬菜大棚。大棚使用无土栽培技术，科学配比混合黄沙和炉渣，再根据植物生长需要配置添加营养液，最大程度保水保肥，比一般农田用水节约1/3，破解了当地发展农业“缺土少水”的难题。2022年，这个基地生产蔬菜1.3万吨，产值达到7500万元。

“这个大棚我承包了，给自己打工，划得来。”在一座大棚，农户月妮沙汗·阿布拉正在忙活。她生活在阿依库勒镇上，2021年到基地务工，学会技术以后，去年她跟基地签合同，承包了5亩大棚，收入增长了50%。

“目前，有900多名农户在基地务工，挣工资。有96户是老工人，学会了技术，跟我们签订了合同承包大棚自己干，我们提供育苗、水肥、植保等服务，他们可以拿利润分红。”阿克苏耐达农业科技有限公司经理马兴向记者说，按照规划，将来大棚都将由农户承包运营，公司只做好育苗销售的服务，把利润留给农户。

“戈壁滩上要搞好农业，我们持续加大农业科技投入，积极推进水肥一体化、滴灌小麦、棉花干播湿出以及数字农业、无人机作业等技术应用，全地区主要农作物耕种收综合机械化水平达到了87%。”阿克苏市农业农村局党组书记张轩说，阿克苏深入实施“8+N”农业全产业链培育发展行动，先后建成农副产品加工园区9个，培育引进农副产品精深加工企业128家，农业全产业链发展迈出坚实步伐。

2022年，阿克苏地区农业总产值713.96亿元、增长6.2%，总量位居全疆第二位，增速位居全疆第一位。

发展产业促就业，改善环境更宜居

就业是最大的民生。一个岗位背后是一个家庭。近年来，阿克苏地区兜牢民生底线，在就业上下大功夫。仅阿克苏市新增城镇就业6.18万人，农村劳动力转移就业13.34万人次。群众有了岗位，有了收入，日子越过越富足。

“过去不敢想，我们这样的家庭也可以买上小汽车了。”柯坪县阿恰勒镇吐拉村村民艾山江·阿布都拉曾是建档立卡贫困户，家里6口人，收入全靠种地。2017年，阿克苏纺织工业城给夫妻俩提供了岗位。一干就是5年，两口子加起来月薪超过了1万元，已经在阿克苏市购买了一套96平方米的商品房。

阿克苏市依干其镇依干其村居民布维散木·吐尔洪原本没有工作，在妇联干部的鼓励下，她利用自己的手艺经营起一家美容美发店。面对创业一无所知的她，妇联干部全程帮扶：写项目书、租赁店面、办营业执照，资助购置梳妆镜、消毒柜、烫发器等设备，最后，妇联还为她争取了免费赴浙江杭州学习美容美发的机会。依干其镇妇联的干部说，“鼓励群众创业，我们可不只是口头鼓励，还提供全过程帮扶。”

“2017年以来，我们开展了148场招聘，提供超过2.6万个岗位，3500人走上了自主创业的道路。”阿克苏市公共就业服务中心主任秦惠娟介绍，尤其在阿克苏纺织工业城，超过5.3万人就业。

安居才能乐业。今天的阿克苏，生态环境更加优美。当地积极践行绿水青山就是金山银山的理念，大力传承和弘扬“柯柯牙精神”，深入开展大规模国土绿化行动，接续实施柯柯牙荒漠绿化以及阿克苏河流域、渭干河流域、空台里克区域、艾西曼区域“五个百万亩”生态治理工程，加快推进塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、乌什县“千里绿洲”建设。

戈壁滩上的阿克苏，公园城市建设成效明显，国家湿地公园、森林公园、多浪河景观、东城水系及各县（市）一批生态项目建成使用，累计建设城市公园53个，城市建成区绿化覆盖率达42.68%，各县（市）城镇面貌焕然一新。

“不等不靠，全力以赴，加快补齐短板弱项。我们不断增强经济发展的整体性系统性，推动经济高质量发展迈出新步伐，在新征程上奋力建设美好阿克苏。”吴红展说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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