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完美（中国）古润金：对中国市场长期发展充满信心

人民网记者 孙红丽
2023年05月04日09:09 | 来源：人民网
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2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在全球经济增长乏力、多个主要经济体面临经济下行风险之时，中国经济巨轮如何乘风破浪、行稳致远，成为各方关注焦点。为此，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，邀请100家行业头部企业负责人，围绕目标落实、稳定预期、创新发展等议题，传递正面声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：完美（中国）有限公司董事长古润金

人民网：今年3月，中国政府召开了全国两会。作为中共二十大之后的重要会议，您关注到此次会议传递出的一个最强的信号是什么？您有何认识体会？

古润金：今年的政府工作报告再次强调“更大力度吸引和利用外资”，在新时代新征程上，外资在中国高水平对外开放、高质量发展中的作用和地位将更加重要。

近年来，中国大力推进简政放权，放宽市场准入，出台了促进制造业引资、鼓励外资研发中心发展等一系列专项政策，进一步增强对外资的吸引力，外商投资环境更加优化。中国全方位扩大对外开放的决心，继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，也将吸引更多外资企业来到中国、扎根中国，分享中国发展红利。

我始终坚信，中国就是我们依靠的大树，对中国市场长期的发展，我们一直充满信心。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对明年中国经济形势有何预判？贵公司会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

古润金：中国经济在2023年将进入整体恢复阶段，意味着中国经济有望在未来几年实现稳定增长，并在疫情对经济造成的影响逐渐减弱的情况下继续恢复。随着中国政府不断采取措施来促进经济发展，例如通过减税和放宽外商投资限制等措施来吸引外资，中国的经济将很可能保持强劲增长态势。

今年一开年，我就感受到了全国各地“拼经济”的氛围和干劲。如今，广东正深入推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区和横琴、前海、南沙三大平台建设，坚持实体经济为本、制造业当家，加速推进制造强省、科技创新强省建设，让我们侨资企业看到了参与中国高质量发展的机遇和前景，我们更有信心扎根这片投资热土，更有决心将投资的步伐迈得更大。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？您所负责的企业将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

古润金：稳中求进，持续推进高质量发展是近几年中国经济发展的重要基调。中国经济韧性强、潜力大、活力足，中国经济的发展前景积极向好，为继续推进高质量发展奠定了坚实基础。随着中国经济的逐步恢复，数字化经济、大健康经济等领域的企业将有机会获得更多的机会和市场份额。

过去三年，完美公司在科创中心和生产基地建设、数字化升级、供应链体系建设等方面的投入累计超过40亿元。上海虹桥科创中心和安徽淮北生产基地计划于今年投产启用。

下一步，完美公司将紧跟“健康中国”的战略步伐，紧抓粤港澳大湾区的重大发展机遇，积极布局大健康产业。同时，加快数字化、智能化转型升级，打造数字科技新引擎，更好地触达消费者。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受，有何进一步的期待与建议？

古润金：近年来，中国一系列政策办法的密集出台，软硬件基础设施的进一步完善，营商环境的持续向好，人才队伍的汇聚和提升，都推动中国经济焕发勃勃生机。尤其是粤港澳大湾区，在持续推进营商环境改革，瞄准最高标准、最高水平开展先行先试，以良好的营商环境充分激发市场活力，为企业发展注入新活力、新动力、新信心，激励企业不断发展壮大。

完美公司从一家小企业成长为覆盖亚太地区、深耕大健康产业的现代化跨国企业，离不开中国努力打造的市场化、法治化、国际化营商环境，离不开政府部门高度便利化的政务服务。未来，完美公司将继续扎根中国，深耕大健康产业，继续加快数字化智能化转型升级，持续提升核心竞争力，积极发挥自身作用参与中国的经济社会建设，为经济的高质量发展贡献完美力量。

广大的侨商、侨企要凝聚共识，发挥侨商、侨领桥梁纽带作用，在推动“中国式”现代化道路上奋勇争先，还要讲好侨商投资中国高质量发展的故事，吸引带动更多外商了解中国、投资中国。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

古润金：今年是“一带一路”倡议提出10周年，也是中马全面战略伙伴关系建立10周年。

我认为“一带一路”倡议是开放合作、利国利民的好机遇，也是搭乘中国发展“顺风车”的好时机。在“一带一路”的建设过程中，侨商可以搭乘“顺风车”做一些“顺路”生意，如开发沿线的旅游、教育、资源等，紧抓这个利国利民的好机遇，争当新一轮对外开放的排头兵和创新发展的先行者，为推进国家改革开放与现代化建设、促进世界和平与发展作出更多贡献。

相信在中国各地“拼经济”的当下，“一带一路”倡议有助于实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，拥有广大海外朋友圈的华商将迎来更多机遇，更好地连接中国与世界。

(责编：孙红丽、章斐然)
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