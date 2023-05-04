人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全线开江！嫩江松花江黑龙江防凌工作顺利结束

2023年05月04日10:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月4日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，黑龙江干流上游三合江段开江。至此，嫩江、松花江、黑龙江干流均已全线开江，开江期间凌情平稳，未发生大的险情灾情，防凌工作顺利结束。

据悉，今年东北江河凌情主要有三个特点：一是开江期气温偏高。3月黑龙江省平均气温较常年同期高4.3℃，为1961年以来历史同期第3高；4月上旬偏高3.7℃，为1961年以来历史同期第4高。二是开江时间提前。嫩江、松花江、黑龙江开江日期较常年同期分别提前6至14天、7至11天、4至14天。三是开江水势总体平稳。除黑龙江马伦段短时超警外，其他江河水位均在警戒水位以下，未发生严重冰凌卡塞。

水利部高度重视北方河流防凌工作，嫩江、松花江、黑龙江开江期间，水利部加强监测预报、会商研判和值班值守，组织指导水利部松辽水利委员会和黑龙江省水利部门，精细调度嫩江尼尔基、松花江大顶子山、牡丹江莲花水利水电（航电）枢纽等重要水工程，全力加强工程巡查防守，确保防凌安全。

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：“五一”期间预计全国营业性客运量超2.7亿人次
　　人民网北京5月4日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，5月3日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5738万人次，环比增长9.5%，比2019年同期下降15.8%，比2022年同期增长160.1%。 其中，铁路预计发送旅客1935万人次，环比增长12.4%，比2019年同期增长22.6%，比2022年同期增长402.5%；公路预计发送旅客3450万人次，环比增长9.5%，比2019年同期下降26.3%，比2022年同期增长100.9%；水路预计发送旅客150万人次，环比下降13.1%，比2019年同期下降59.8%，比2022年同期增长129.5%；民航预计发送旅客203万人次，环比增长12.2%，比2019年同期增长8.4%，比2022年同期增长424.5%。…
00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”
　　2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。 起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部