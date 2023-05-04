全线开江！嫩江松花江黑龙江防凌工作顺利结束
2023年05月04日10:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，黑龙江干流上游三合江段开江。至此，嫩江、松花江、黑龙江干流均已全线开江，开江期间凌情平稳，未发生大的险情灾情，防凌工作顺利结束。
据悉，今年东北江河凌情主要有三个特点：一是开江期气温偏高。3月黑龙江省平均气温较常年同期高4.3℃，为1961年以来历史同期第3高；4月上旬偏高3.7℃，为1961年以来历史同期第4高。二是开江时间提前。嫩江、松花江、黑龙江开江日期较常年同期分别提前6至14天、7至11天、4至14天。三是开江水势总体平稳。除黑龙江马伦段短时超警外，其他江河水位均在警戒水位以下，未发生严重冰凌卡塞。
水利部高度重视北方河流防凌工作，嫩江、松花江、黑龙江开江期间，水利部加强监测预报、会商研判和值班值守，组织指导水利部松辽水利委员会和黑龙江省水利部门，精细调度嫩江尼尔基、松花江大顶子山、牡丹江莲花水利水电（航电）枢纽等重要水工程，全力加强工程巡查防守，确保防凌安全。
(责编：鲁婧、高雷)
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