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三部门联合开展“护松2023”行动 打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为

2023年05月04日10:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，国家林草局、公安部、海关总署自即日起至6月30日，在全国范围内组织开展“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动。

此次专项整治行动将通过部门联合整治，依法严厉打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为，坚决斩断非法采伐、加工、经营、运输松材线虫病疫木的利益链，全面加强松材线虫病疫源管控，切断人为传播途径，切实维护生态安全和生物安全。

专项整治行动明确三项主要任务：一是开展线索摸排。林草主管部门负责系统梳理、全面掌握松材线虫病疫情分布、山场除治及木材加工企业、木材交易市场等相关情况；加强松科植物及其制品的调运检疫和复检，主动发现和收集跨区域违法案件线索。公安部门负责排查涉松材线虫病疫木违法采伐、经营、加工、运输前科人员等重点人群，深入摸排犯罪线索。

二是集中破案攻坚。各地要根据线索摸排情况，及时开展案件查处。对跨区域、系列性案件，坚持上游下游一起查、源头末端一起打，通过深挖彻查，依法严惩犯罪利益链条上的组织者、经营者、获利者，依法查处涉松材线虫病疫木各类违法行为。构成犯罪的，公安机关要依法立案侦办。

三是开展行业整治。林草主管部门要组织开展松材线虫病疫木管理风险排查整治，切实加强疫源管控；对跨区域疫木流通违法案件，要彻查疫木源头管理漏洞，及时消除疫情扩散隐患；对专项整治行动中发现的其他问题，进一步加强制度建设，完善监管措施。海关要加大口岸检疫力度，发现进口松木检出松材线虫病或天牛的，按规定予以退回或销毁，并及时向输出国植物检疫主管部门通报，视情况暂停相关企业、产区的松木进口。

专项整治行动由国家林草局、公安部、海关总署联合建立协调机制，各部门有关司局负责人组成领导小组，领导小组办公室设在国家林草局。各地由林草、公安、海关等部门负责具体实施，并建立相应协调机制，统筹推进专项整治行动。

(责编：鲁婧、高雷)
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