人民网北京5月4日电 （黄盛）日前，国际货币基金组织（IMF）发布了亚洲及太平洋地区经济展望报告（以下简称“报告”），预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将为亚洲的经济活力提供主要动力。

亚洲及太平洋地区经济展望报告。 来源：IMF官网

报告显示，2023 年对全球经济是充满挑战的一年。尽管外部需求减弱、货币政策收紧，但亚太地区的内部需求依然强劲，中国的对外开放提供了新的增长动力。报告预计今年亚太地区的经济增速将从 2022 年的 3.8%上升至 4.6%，比 2022年10月《世界经济展望》的预测上调了0.3个百分点，这意味着该地区对全球经济增长的贡献将达到约 70%。此外，报告预计亚洲其他经济体的增长将在 2023 年触底回升，与其他地区的情况一致。

报告认为，各国应保持从紧的货币政策立场，直到通胀持久回落至目标范围内。但中国和日本是例外，它们的产出低于潜在水平，通胀预期仍然温和。

(责编：鲁婧、高雷)

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