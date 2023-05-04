乡村振兴，当“燃”有我！
2023年05月04日13:25 | 来源：国家乡村振兴局
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原标题：乡村振兴，当“燃”有我！
生逢其时，重任在肩！在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的新实践新征程中，广大驻村青年干部、基层三农青年干部们发挥特长优势、甘于吃苦奉献、主动干事创业，将青春奉献给基层，在乡村点燃梦想！在五四青年节到来之际，向广大青年致敬！向奋斗在乡村振兴一线的同志们致敬！（编辑：杨懿宸；剪辑：陈宇晴）
(责编：曹淼、李源)
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