原标题：乡村振兴，当“燃”有我！

生逢其时，重任在肩！在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的新实践新征程中，广大驻村青年干部、基层三农青年干部们发挥特长优势、甘于吃苦奉献、主动干事创业，将青春奉献给基层，在乡村点燃梦想！在五四青年节到来之际，向广大青年致敬！向奋斗在乡村振兴一线的同志们致敬！（编辑：杨懿宸；剪辑：陈宇晴）

(责编：曹淼、李源)

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