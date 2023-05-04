原标题：中国青年逐梦乡村创业：00后大学生活用互联网思维改造京郊民宿

“大姐，明天要来50多人吃饭，能接待吗？”“大哥，咱们民宿可以做更多线上引流。”5月4日，来自北京语言大学的大四学生刘慧敏一早便忙着与村民谈合作。

作为今年千万名应届毕业生中的一员，这个活泼开朗的女孩儿成为了同学们羡慕的对象，她在怀柔区山坳中的一个小村子里找到了热爱的事业，通过运营民宿文旅、电商等项目，成为全村的“民宿管家”。在政策的利好下，用数字经济来振兴乡村，以刘慧敏为代表的新青年走出了不一样的青春路。

乡村民宿要破圈 数字化工具是利器

爱摩托、爱攀岩.....从小向往自然的刘慧敏骨子里就敢闯敢想敢干，自大一开始便参加各种创业比赛。

2022年3月，刘慧敏所在的“绿色报告团队”凭借多次实地调研，在2022年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛“青振京郊”专项赛中获得了金奖，为了在村里把项目落地，又开展了一年的志愿服务和实践活动。今年，刘慧敏顺势成立了“自在自然”创业团队，立志要为乡村建设做些实事。

临近红螺寺、慕田峪，倚着怀沙河，四渡河村有着发展乡村旅游产业的优势，但村民自营的民宿生意一直不温不火。

为了解民宿经营难点，刘慧敏和团队的小伙伴们没少往村民家里跑。京郊民宿很火爆，也有不少投资人来到村里，但四渡河约85%的民宿都是外村人投资的，村民只能赚取土地租金。部分村民开的民宿，主要靠自己的朋友圈宣传，效果也不明显。

“攒了好多年钱才建起一家民宿，但和外面专业的民宿相比，我们投资少，运营也不如他们专业，一度都想转让出去算了。”45岁村民单新丽，就是与刘慧敏达成合作的首批村民，去年7月，她的“新德丽”民宿开张。“好在村里帮忙做了美团，运营宣传给我们带来了很多顾客，我现在对民宿接下来的发展很有信心。”

如何在线上运营民宿，刘慧敏也是现学的。“比如美团上有许多免费的在线课程，为新房东提供了清晰的运营思路；在美团民宿的‘房东社区’，我们也得到了许多老房东的帮助和支持。”刘慧敏说，“平台梳理的‘金牌房源’上线标准、民宿卫生手册等也给了很多启发，比如我们根据后台服务设施板块的指引在民宿里增设了棋牌桌等娱乐设施，没想到也成为房源的卖点之一。”

在美团民宿销售的建议下，刘慧敏还找到“新德丽”房源的独特性。“其他专业民宿有泳池、温泉，面向亲子、团建，新德丽就主打性价比和板栗餐等本地化特色，补充满足年轻人聚会、青旅散客的需求。”

今年五一小长假，单新丽的民宿入住率几近100%，八成订单来自美团。“以前靠城里打工贴补家用，现在经营民宿就够了。一个月的民宿收入就能赶上之前打工两个月的，”单新丽十分感谢刘慧敏团队，“年轻人有想法还肯干，有了他们，村里便有了活力和生机。”

乡村品牌建设 青年人是关键

在村里老人眼里，刘慧敏还是个孩子，把她留下来的是则另一个大点儿的“孩子”——王天宇。“90后”的他在2021年12月被选派到怀柔区渤海镇四渡河村担任驻村第一书记，开展帮扶工作。

刚驻村时，四渡河村登记在册的村民310人，实际常住人口200多人，60岁以上老人比重大。村子青年劳动力较少，村民只能依靠板栗种植为生，村集体经济薄弱。

今年中央“一号文件”特意强调营销增效，要通过营销提升产品附加值和品牌价值。作为北京团市委的一名团干部，王天宇想发动更多青年人参与乡村品牌建设。刘慧敏的“自在自然”是其中之一。商议之后，借助渤海镇文旅优势，村委会和刘慧敏团队提出“村里提供公共资源，青年团队负责运营，所得收益共享”的创业思路。

“要让村里人气旺起来，创业带动就业，就业促增收”，王天宇为四渡河村招募的青年志愿者已超过50多人。借助青年大学生团队力量，村里三家民宿增收共计4万多元，旺季带动本地十几人再就业。

目前，四渡河民宿发展初具规模。想让市民游客来了不想走、走了还想来，必须增加“吃、住”以外的体验式内容。

板栗采摘、果树认养、小羊互动、民宿文化导航......王天宇和刘慧敏团队一拍即合，自去年便开始运营更多游玩内容，一同打造“民宿+文旅”新业态。未来，他们还会陆续推出团建、露营、艺术培训、亲子研学、非遗体验、文创市集等各类文旅项目。

事实上，刘慧敏只是中国青年逐梦乡村的一个缩影。近几年，乡村民宿依托休闲度假行业规模的高速发展，吸引了大批年轻人投入其中。作为中国新产业、新模式、新业态的主要生长平台之一，美团孕育的民宿从业者数量一直保持稳定增长，今年一季度，“00后”民宿从业者同比激增72%。

为帮助年轻创业者快速经补齐经营和营销方面的短板，美团专门在线上开设了超200节免费课程，已引导超2万名民宿从业者从运营和服务两方面不断成长，并最终获得“超赞房东”流量激励。美团民宿负责人杨威表示，接下来，“我们将继续通过数字化技术，帮助民宿从业者实现服务线上化、标准化，助力本地、异地‘双场景’回暖的同时，也让不同地域的乡村振兴之美、社会和谐之美被更多人关注和了解。”

(责编：曹淼、李源)

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