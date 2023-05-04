人民网北京5月4日电 （记者罗知之）今日，银保监会官微发布《关于2022年度保险业偿付能力监管工作情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2022年，银保监会持续引导保险业回归保障本源，提升服务实体经济和人民群众质效，加强风险防范化解能力，保险业偿付能力指标维持在合理区间，风险总体可控。值得关注的是，《通报》提到稳妥有序推进高风险机构风险处置工作，如期完成“明天系”保险机构接管。

在持续加强偿付能力风险监管和穿透式监管方面，一是持续加强行业偿付能力风险监测。全年召开四次偿付能力监管委员会季度工作会议，分析研判保险业偿付能力和风险状况。深入开展市场调研，指导协同各银保监局做实偿付能力风险监测工作，不断加强偿付能力分析预警能力。二是启动2022年度保险公司偿付能力风险管理能力监管评估工作。组织对70家保险公司开展现场评估，推动公司健全风险管理机制、提升行业风险管理能力。三是贯彻落实中央巡视整改和中央审计委有关要求，强化财会监督。对2家保险公司开展财会专项检查，对22家保险公司开展财会或偿付能力数据真实性检查，对4家公司典型问题公开通报，强化监管刚性约束，夯实风险监测数据基础。

在防范化解重点公司风险方面，一是稳妥有序推进高风险机构风险处置工作。如期完成“明天系”保险机构接管。创新处置模式，建立风险处置专项工作机制，成立专班或专责组推动高风险机构风险化解，推动地方政府落实属地责任，制定风险处置方案。对高风险机构实行贴身监管，防范流动性、涉众事件等风险隐患。二是对偿付能力不达标和出现偿付能力风险苗头的公司，及时采取监管约谈、风险提示、现场督导等多种方式，督促公司采取有效措施改善偿付能力。2022年，全系统就偿付能力相关风险对保险公司进行监管谈话128家次，发送监管风险提示函65家次，下发监管意见书22家次，采取行政监管措施5家次，要求11家次保险公司提交预防偿付能力充足率恶化或完善风险管理计划。

在补齐制度短板，支持保险公司补充资本方面，一是补齐监管短板。发布《银行保险机构关联交易管理办法》，规范保险公司关联交易行为。开展股权和关联交易专项整治，加强穿透监管，严防内部人控制和大股东操纵。公开通报并及时清退第5批违法违规股东，强化股东约束。发布《保险资产管理公司管理规定》，规范保险资金运用行为，加强保险资金投资非标资产的风险排查，防范资金运用风险。发布《人身保险产品信息披露管理办法》，分两批次对40余家公司的产品设计、定价、条款表述等问题进行公开通报，规范市场秩序。二是支持保险公司通过适当途径补充资本金。2022年，支持保险行业通过市场化方式补充资本540.47亿元，其中20家保险公司股东增资412.67亿元，10家保险公司发行资本补充债127.80亿元。

在从严查处保险业违法违规行为方面，2022年，全系统对保险机构共作出行政处罚决定2562件，处罚保险机构1424家次、人员1939人次，罚没3.1亿元，提高违法违规成本，有效防控合规风险。

(责编：罗知之、高雷)

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