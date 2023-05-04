人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国民航业继续稳步恢复 “五一”假期日均运输旅客同比增长超5倍

2023年05月04日16:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）2023年一季度民航经济运行持续恢复、逐步向好，实现全年工作的良好开局。“五一”假期我国民航业继续保持稳步恢复态势。记者从民航局获悉，2023年4月29日至5月3日，“五一”假期民航运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2022年“五一”假期日均数 31.0万人次增长508.0%。

民航局相关负责人表示，民航局高度重视“五一”假期航空运输保障工作，要求行业各单位高度重视安全运行、严格值班值守、加强信息报告、做好航延处置，坚持“安全第一”不动摇，确保民航行业安全顺畅运行。

该负责人表示，“五一”假期期间，民航各单位加强生产组织、广大员工坚守工作岗位，推动行业安全有序恢复发展，切实提升保障能力和服务水平，满足旅客相对集中的旅游、探亲访友等出行需求，全力保障旅客便捷舒适出行，保障重点物资运输顺畅有序。

数据显示，4月29日至5月3日，民航共运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2019年“五一”假期日均数180.7万人次增长4.2%，比2022年“五一”假期日均数31万人次增长508.0%。

“五一”假期民航共保障航班80020班，日均16004班，与2019年“五一”假期日均数16010班持平，比2022年“五一”假期日均数4731班增长238.31%。其中，国内客运日均13429班，比2019同期日均11494班增长16.83%、比2022年同期日均3362班增长299.438%。平均客座率77.7%,比2019年同期下降6个百分点，比2022年同期增长18个百分点。平均航班正常率92.329%，比2019年同期提升0.547个百分点、比2022年同期下降降低5.435个百分点。

此外，民航统筹运行安全和行业恢复发展，通过加大热门航线运力投放、调换大机型等方式，提供充足运力保障，充分满足旅客假期出行需求。

从旅客出行日期看，4月27日-4月29日为节前出行高峰，连续3日旅客运输量均在195万人次以上，特别是“五一”假期前一天4月28日旅客运输量达到212.7万人次，超过2019年的187.4万人次；4月30日-5月1日，旅客量有所回落；5月2日开始回升，至3日达到返程高峰。

从热门机场看，北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、西安、杭州、昆明、南京等主要旅游客源地和目的地城市机场排名位居前列，日均航班客座率均超过70%。

从热门航线看，上海-北京、上海-广州、上海-深圳、杭州-广州、北京-深圳、北京-成都、杭州-深圳等航线旅客量位居前列。

从客座率看，呼和浩特-三亚、拉萨-北京、济南-西双版纳、天津-丽江、西双版纳-宁波、三亚-衢州、北戴河-上海浦东、成都-阜阳、常州-厦门、合肥-大连等航线客座率排名前列，接近100%。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国民航业继续稳步恢复 “五一”假期日均运输旅客同比增长超5倍
　　人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）2023年一季度民航经济运行持续恢复、逐步向好，实现全年工作的良好开局。“五一”假期我国民航业继续保持稳步恢复态势。…
量子科技如何应用？这个领域有尝试
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部