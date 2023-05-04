人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）2023年一季度民航经济运行持续恢复、逐步向好，实现全年工作的良好开局。“五一”假期我国民航业继续保持稳步恢复态势。记者从民航局获悉，2023年4月29日至5月3日，“五一”假期民航运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2022年“五一”假期日均数 31.0万人次增长508.0%。

民航局相关负责人表示，民航局高度重视“五一”假期航空运输保障工作，要求行业各单位高度重视安全运行、严格值班值守、加强信息报告、做好航延处置，坚持“安全第一”不动摇，确保民航行业安全顺畅运行。

该负责人表示，“五一”假期期间，民航各单位加强生产组织、广大员工坚守工作岗位，推动行业安全有序恢复发展，切实提升保障能力和服务水平，满足旅客相对集中的旅游、探亲访友等出行需求，全力保障旅客便捷舒适出行，保障重点物资运输顺畅有序。

数据显示，4月29日至5月3日，民航共运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2019年“五一”假期日均数180.7万人次增长4.2%，比2022年“五一”假期日均数31万人次增长508.0%。

“五一”假期民航共保障航班80020班，日均16004班，与2019年“五一”假期日均数16010班持平，比2022年“五一”假期日均数4731班增长238.31%。其中，国内客运日均13429班，比2019同期日均11494班增长16.83%、比2022年同期日均3362班增长299.438%。平均客座率77.7%,比2019年同期下降6个百分点，比2022年同期增长18个百分点。平均航班正常率92.329%，比2019年同期提升0.547个百分点、比2022年同期下降降低5.435个百分点。

此外，民航统筹运行安全和行业恢复发展，通过加大热门航线运力投放、调换大机型等方式，提供充足运力保障，充分满足旅客假期出行需求。

从旅客出行日期看，4月27日-4月29日为节前出行高峰，连续3日旅客运输量均在195万人次以上，特别是“五一”假期前一天4月28日旅客运输量达到212.7万人次，超过2019年的187.4万人次；4月30日-5月1日，旅客量有所回落；5月2日开始回升，至3日达到返程高峰。

从热门机场看，北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、西安、杭州、昆明、南京等主要旅游客源地和目的地城市机场排名位居前列，日均航班客座率均超过70%。

从热门航线看，上海-北京、上海-广州、上海-深圳、杭州-广州、北京-深圳、北京-成都、杭州-深圳等航线旅客量位居前列。

从客座率看，呼和浩特-三亚、拉萨-北京、济南-西双版纳、天津-丽江、西双版纳-宁波、三亚-衢州、北戴河-上海浦东、成都-阜阳、常州-厦门、合肥-大连等航线客座率排名前列，接近100%。

(责编：罗知之、高雷)

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