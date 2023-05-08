数据来源：中国电力企业联合会

制图：沈亦伶

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本报北京5月7日电 （记者丁怡婷）内蒙古鄂尔多斯，全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目建设正忙；福建福清，“华龙一号”全球首堆示范工程通过竣工验收；海南文昌海域，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”完成海上安装……今年以来，一批非化石能源项目加速推进，能源绿色低碳转型成效显著。

中国电力企业联合会近日发布的报告显示：截至3月底，全国全口径发电装机容量26.2亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦，同比增长15.9%，占总装机容量比重为50.5%，首次超过50%。具体看，水电4.2亿千瓦，核电5676万千瓦，并网风电3.76亿千瓦，并网太阳能发电4.3亿千瓦，形成了多元化清洁能源供应体系。

非化石能源发电投资较快增长。一季度，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%，其中非化石能源发电投资1140亿元，同比增长62.8%，占电源投资的比重达到90.2%。具体看，太阳能发电、核电、风电投资同比分别增长177.6%、53.5%、15%。

非化石能源发电技术走在前列。我国风电、光伏关键零部件占到全球市场份额的70%，百万千瓦级水电机组建造能力领跑全球，核电形成了自主品牌的“华龙一号”“国和一号”等三代大型先进压水堆技术。1—2月，全国光伏多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

据国家能源局介绍，下一步要持续推动能源生产消费方式绿色转型，加快主体能源由化石能源向非化石能源转变，力争未来五年，非化石能源消费比重年均增长1个百分点；到2035年，新增电量80%来自非化石能源发电。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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