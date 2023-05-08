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成渝地区双城经济圈强化公共服务共建共享

311项“川渝通办”事项实现同标准办理

本报记者  王斌来  刘新吾  王欣悦
2023年05月08日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，在重庆市工作的四川省遂宁市居民仲宪昌申办社保事项，发现自己的社保卡遗失，“回遂宁补办，来回至少大半天，耽误事呢！”

　　在朋友提醒下，仲宪昌来到住所附近的重庆市南岸区社保中心“川渝通办”服务窗口，提交了身份证等信息，仅用1分钟便完成补办手续，坐等社保卡邮寄上门。

　　2020年1月3日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议强调，大力推动成渝地区双城经济圈建设。会议要求“强化公共服务共建共享”。

　　3年多来，重庆牢记总书记嘱托，优化公共服务，推动成渝地区双城经济圈建设走深走实。携手四川，重庆在政务服务跨省通办的基础上推动“川渝通办”，先后发布3批次共311项“川渝通办”事项清单，推动同一便民事项在川渝两地无差别受理、同标准办理、行政审批结果互认。

　　过去，在川渝两地办理同一桩事项，所需材料、办理时限等有所不同。2021年4月，川渝两省市政府办公厅联合印发政务服务“川渝通办”工作规程，规范通办流程、申请材料、办理时限等标准，企业和群众进一扇门即可办两地事。

　　在重庆开州区，四川达州市居民异地医保事项“一站式”办理；在四川邻水县高滩镇便民服务中心，重庆渝北区居民刘鑫宇夫妇为刚满月的孩子快捷办理户口手续；在重庆市图书馆，四川居民可轻松入馆借阅……受益于“川渝通办”，重庆、四川两地居民获得感提升。

　　从民生事项到经济领域，“川渝通办”的覆盖面越来越广。

　　“异地办理营业执照，从提交手续到领取执照，只花了两小时。”在重庆高新区政务服务中心，四川精蛟企业管理有限公司负责人张蜜说，过去需专门派人去成都，办完至少得一周时间。如今，川渝两地建立“市场准入异地同标”便利化准入机制，公司免去了两地奔波的麻烦，省时省事省心。

　　自川渝两地推动市场准入异地同标以来，累计有4.63万个经营主体往来川渝兴办企业，两地营业执照互办互发实现“一日办结”。

　　“政府多用心，企业和群众更省心。”重庆市政府办公厅副主任邓远峰表示，川渝两地协同配合，聚焦经营主体发展、百姓办事的堵点和难点，着力打破行政壁垒、优化营商环境、提升服务水平，服务成渝地区双城经济圈建设。

　　数据多跑路，群众少跑腿。川渝两地着力推进系统联通和数据共享，推动“渝快办”平台、“天府通办”平台与国家部委业务系统联通，打通数据共享通道，实施更多场景电子化应用。目前，已实现公安、人社、交通和自然资源等44个部门317类数据资源的落地共享，“渝快办”“天府通办”平台累计归集电子证照数据1.7亿条。

　　电子证照让两地企业和群众办事更方便：遇到执法检查，打开手机就能展示电子驾照；在外住酒店，使用电子身份证就能办理入住手续；企业办事员不必带着公章、纸质材料外出，线上上传文件就能加盖电子印章……此外，居住证、不动产登记证明、食品经营许可证等34项电子证照将实现川渝亮证互认。

　　截至2022年底，川渝两地累计办件量（含查询访问类）超过1300万件次，日均近2万件次，让企业和群众享受到更多便利，有力助推经济社会高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月08日 01 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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