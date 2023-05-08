本报记者 邵玉姿

河北省玉田县，一家装配式建筑制造企业的工人在查验产品质量。

新华社记者 牟 宇摄

去年年末，住房和城乡建设部公布首批装配式建筑发展可复制推广经验清单，总结各地装配式建筑在创新发展等方面的经验做法。采用预制部品部件，在工地装配而成，装配式建筑的推广普及有助于提高工程质量安全、降低资源能源消耗、减少扬尘噪声污染和建筑垃圾、缩短工期提高效益。如今，装配式建筑也开始向农村地区推广。河北省去年启动装配式农村住房建设试点，开展情况如何？记者近日在当地一探究竟。

——编 者

阳光正好，河北省石家庄市藁城区康村文化广场边的一处院子，迎来了几名邻村来的“游客”。摸摸墙面、敲敲声响，走进屋感受室内温度。“自打我搬进来，就吸引了周边不少村民来参观。”院子主人陈同辉笑着说。

米白墙面、棕色屋檐，一栋普通的两层农房，为何有这样的吸引力？奥秘藏在墙体里。“咱家屋子可不是红砖垒起来的，而是一块块白色模块‘搭’起来的。”去年8月，陈同辉住进了这栋河北省“装配式示范农房”。新房坚固、冬暖夏凉，舒适安全的住房体验直接带动了康村建房“新时尚”。仅今年春天，康村便有4户村民动工建设装配式农房。

让村居建设更绿色，让农村住房更安全，让村民生活更舒适。去年，河北省启动了装配式农村住房建设试点，在37个县（市、区）建设了500户示范户，通过示范效应，口口相传，逐步推广装配式农村住房建造形式。“今年，全省将再建成500户适用、安全、节能、美观的装配式示范农房，加快传统农房建造方式转型，不断提升农村住房品质。”河北省住建厅村镇建设促进中心副书记马锐说。

建得快结构稳，居住体验更舒适

陈同辉从未想过，建房子原来可以这么快。“去年2月开工，8月就入住了。”而在传统农房建设中，同样半年，却只是红砖墙体晾晒所需时间。“红砖潮湿，需要晾干后才能进行粉刷装修，否则入住后碰上阴雨天，很容易返潮，导致墙体开裂。”陈同辉说，而装配式农房就没有这个“烦恼”，主体建设完成后便可直接开展墙面粉刷。

建设快只是装配式农房的一个优势，真正吸引人的还属稳固的房屋结构和舒适的居住体验。“一个个模块式的建筑构件像积木一样严丝合缝地搭在一起，中心浇上十几厘米厚的混凝土层，还叠加好几层钢筋，瓷实！”建房前，陈同辉专程去建造企业的一处施工现场观摩。准备拆建前，企业还派专业人员上门测量设计。“建设有图纸，每一个细节都经过科学的规划，不像传统砖混房，全凭老师傅的个人经验，一边建一边改都是常有的事。”陈同辉说。

安全有保障，居住更舒适。廊坊市香河县卸甲庄村，村民李淑芬正在和邻居算账：去年冬天，家里220平方米的两层楼房室内温度20多摄氏度，平均一天电费不到10元钱；而邻居家占地不到80平方米的一层小瓦房，一天下来室内温度不到20摄氏度，但费用却要花去4倍还多。“同样使用空气能热泵来供暖，装配式农房保温性能更好，耗电量更低。建房时多出的钱，几个供暖季就能省回来！”李淑芬说。此外，按照规范严格施工的装配式农村住房达到抗震设防8级要求，使用寿命也更长。

沿用城市建筑的剪力墙结构，实现保温层与墙体一体化；实行抗震节能农房改造，给予示范户资金补贴……“无论是保温效果、抗震性能还是空间布局，装配式农房都远胜传统的砖混农房。”马锐说，近年来，为了提升农村住房品质，河北多举措鼓励、支持装配式农房建设，装配式农村住房数量逐步增加。据统计，2021年至2022年年底，全省共有4200余户农户自建了装配式住房。

预制建筑构件，生产建设有标准

石家庄市灵寿县，河北安能绿色建筑科技有限公司装配式农房构件生产厂房内，数十名工人正在紧张忙碌。

放置模块骨架钢筋，按顺序依次灌浆，排队进入喷淋操作间烘干，最后拆模摆放……装配式农房构件生产线长达50米，两三个小时便可完成上百个模块的制作。“我们生产的是桁架连接式墙体模块，通过钢筋桁架连接双层模板，保证了建筑抗震安全。”董事长张学勇介绍，今年以来，公司已接到100余户农房生产建设订单。

作为国家装配式建筑产业基地，2018年起，安能率先开启了装配式农村住房模块的研究和生产。“在确保模块结构稳固安全的前提下，降低生产成本，是我们的研究方向。”张学勇说，对大部分农户来说，建设造价是选择建设形式时的一大考量。“公司组建研发团队，不断优化模块结构，同时开展了大量的试验，对模块抗拉性、防火性能等进行一一验证。”张学勇说，“后期，我们还将研发新型模具、提高标准化程度和产能。”

在廊坊市香河县，香河容大建筑工程有限公司的小展厅内，一排高精度、高质量的白色建筑模块引人注目。“我们将模块及模块生产使用的所有材料都进行了展示，方便农户了解选用。”总经理刘志新说。2018年5月，在外出学习、市场调研后，他瞄准广阔的民建房市场，成立公司，专注于装配式农村住房的模块生产和建设。从当初鲜有人知，到如今业务开拓省外，公司已建设近600户装配式农房。

随着装配式建设形式在农村地区的推广，仅在香河县，像容大这样专注于装配式农村住房模块研发、生产、设计、施工的公司便有12家。为了助力企业良性发展，保证模块安全性能，河北省住建厅先后出台了桁架连接装配式墙体模块应用技术标准等标准规程，持续规范模块制作与应用。

“建筑模块工厂预制，流水线作业、标准模具生产，更有利于实现农村住房建设标准化，进一步保障农村群众‘住有安居’。”马锐表示，为确保建设质量，今年河北计划以省标形式出台装配式农村住房建设标准，进一步明确设计、施工、验收要求，规范建设行为。

强化工匠培训，施工作业更规范

横平竖直摆好第一层模块，然后一块一块对准卡槽往上码……香河县西南街村西南方向的农房施工现场，建筑工人李连贵正细心地将一块块白色空心模块像“搭积木”一样搭建起来，没多久，一面墙体雏形便初步显现。

“以前建房砌砖老得猫着腰，现在模块建房，一层层往上码，不仅轻松，速度还快。”李连贵从事农房建设十几年，4年前经过公司培训，正式成为装配式农房建设模块工。“模块建房专业化和精确度要求更高，就拿码模块来说，必须严格按照图纸下模，差一厘米都不行。”

正因此，装配式农房建设模式对工种专业化要求更高，模块工、钢筋工、木工、水泥工等分工有序。“所有工人都必须具备看图纸作业的基本能力。”刘志新说，企业需要建立专业施工团队，推动传统农房建筑工人向产业化工人转型升级。

为了确保建设质量，河北强化人员培训，依托装配式建筑生产企业、试点示范项目等，多形式开展企业技术人员、施工建设人员等技能培训。“我们目前正在全面开展农村建筑带头工匠培训和认定工作。培训合格后的农村建筑带头工匠将被录入建筑工匠管理系统，纳入管理范围。通过发挥带头工匠作用，不断提升装配式农村住房建设工程的质量水平。”马锐说。

检查有无按照图纸施工，确认模块拼装是否牢固，查看钢筋扣绑正确与否……距离西南街村不远处，东马家窝村东北角的施工现场，38岁的王志平正在进行施工检查和技术指导。作为一名带头工匠，王志平需要负责各施工现场关键节点的验收和施工工艺等技术指导工作。

“农村建筑工匠有着至关重要的主导和引领作用。”马锐说，“下一步，我们将不断丰富培训形式和培训内容，建立完善农村建筑工匠管理制度，不断提高农村建筑工匠的技能水平，确保装配式农村住房施工质量。”

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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