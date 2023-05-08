本报记者 欧阳洁

《中国银行支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）不久前发布，提出进一步扩大跨境人民币结算和融资服务规模，提升跨境人民币结算便利化服务水平，更好地满足外经贸企业交易结算、投融资、风险管理等需求。

党的二十大报告提出“有序推进人民币国际化”。今年1月，商务部和人民银行出台政策支持企业扩大人民币跨境使用。中国银行将人民币国际化业务作为战略业务，全面提升在人民币国际化业务领域的经营质效，为企业提供更加便捷、高效的结算和融资服务。

中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七化建”）主要从事化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、对外承包工程等，近几年，公司承接了多个“一带一路”沿线国家的建设项目，项目主要使用外币进行跨境结算。

近段时期以来，随着国际经济金融形势变化，主要货币汇率波动加大，公司资金结算的时效性、便利性有所下降。中国银行四川省分行了解情况后，主动向公司财务负责人介绍优质企业跨境人民币结算便利化政策，告诉企业跨境结算使用人民币，可以简化事先审核单据，凭借企业提交的收付款说明或指令，直接办理人民币跨境支付，能大大提升业务处理效率。

2022年7月，七化建向中国银行四川省分行申请成为对外承包工程类优质企业，截至2023年4月末，累计办理跨境人民币便利化收支1.61亿元。

据介绍，2022年中国银行境内机构办理跨境人民币结算量历史上首次突破10万亿元，连续14年成为跨境人民币结算第一大行。

《行动方案》主要内容包括：为客户提供综合化金融服务方案，扩大跨境人民币结算和融资服务规模；优化“跨境汇入汇款直通车”服务流程，提升跨境人民币结算便利化服务水平；加大对跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态企业支持力度等10个方面的具体举措。

其中提出将“推动央企、国企、大宗商品贸易、工程承包等企业上游使用人民币计价结算和融资，全力服务好大型能源公司的人民币业务”。中国是全球大宗商品的主要消费国和进口国，央企、国企是大宗商品进口的主要力量，有望进一步扩大其跨境人民币使用。为此，中行将持续优化人民币国际化产品，做好面向央企、国企的服务。

全球机构网络优势，也将助力中国银行服务企业“走出去”。据介绍，中行境外机构遍布62个国家和地区，并与数千家国外银行保持业务往来，为人民币的全球流通使用创造条件。中行将利用境内外机构网络，为央企、国企提供境内外一体化服务。此外，中行将继续发挥在人民币国际化市场研究方面的优势，为央企、国企“走出去”提供市场和政策信息，助力企业全球经营。

《 人民日报 》（ 2023年05月08日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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